- Dojdzie do gigantycznej zmiany prawa energetycznego, największej w historii po 1989 roku - zapowiedział w "Graffiti" wiceminister klimatu i środowiska z PSL Miłosz Motyka. Jak wyjaśnił, chodzi o ustawę sieciową. - To zmiana, na którą wszyscy czekają. To całkowite przeoranie systemu, aby był bardziej wydolny - podkreślił. Motyka dodał, że to "sieci są wąskim gardłem transformacji energetycznej".