Ustawa wiatrakowa będzie zawetowana przez prezydenta Andrzeja Dudę? - Trzeba się zastanowić, czy warto dać taką możliwość - stwierdziła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. We wtorkowym "Gościu Wydarzeń" mówiła też, że Polska nie może sama wypowiedzieć systemu ETS2. - To musi być wspólna decyzja krajów członkowskich. Dla nas to byłoby wystąpienie z Unii Europejskiej - dodała.

Paulina Hennig-Kloska, zapytana o rządowe zapowiedzi "deregulacji", co ma pomóc przedsiębiorcom, odparła, iż w jej resorcie "w pierwszej kolejności zajmowaliśmy się tym, aby zabezpieczyć w Polsce energetykę na kolejne lata". - Tu wypełniliśmy swoją rolę, to był nasz priorytet. Choćby ustawa o rynku mocy to uregulowała - podkreśliła.

Na pytanie Bogdana Rymanowskiego, kiedy do Sejmu trafi ustawa wiatrakowa, minister klimatu i środowiska odpowiedziała: - Wierzę, że niebawem. Spodziewamy się, że będą to najbliższe tygodnie.

Będzie weto ustawy wiatrakowej? "Trzeba się zastanowić, czy dać taką szansę"

Polityk Polski 2050 zwróciła uwagę, że w przepisach dotyczących wiatraków również znajdą się zapisy o deregulacjach. W tym kontekście przypomniała, iż zbliża się termin wyborów prezydenckich. - Mam więc wątpliwość. Boję się, że tę ustawę z powodów politycznych zablokuje prezydent Andrzej Duda - zastanawiała się.

Następnie uznała, że "trzeba się zastanowić", czy warto dać głowie państwa "taką możliwość, po ciężkiej, naszej pracy". Zasugerowała w ten sposób, że Duda mógłby zawetować ustawę wiatrakową.

Minister została ponadto zapytana, czy jest możliwe, aby Polska wypowiedziała jednostronnie system ETS2 (system zaproponowany przez Unię Europejską, związany z redukcją emisji gazów cieplarnianych - red.). - To musi być wspólna decyzja krajów członkowskich. Dla nas to byłoby wystąpienie z UE - wyjaśniała, nie deklarując później, czy faktycznie oznaczałoby to opuszczenie Wspólnoty.

Minister klimatu: Rozmawiamy, aby ETS2 oddalić w czasie

Jak dodała Hennig-Kloska, "rozmawialiśmy o tym z Komisją Europejską". - Doszliśmy do porozumienia, że nasza gospodarka musi być bardziej konkurencyjna, a na to składa się cena prądu. Pod tym kątem rozmawiamy, aby ETS2 oddalić w czasie. Na to jest realna szansa - zadeklarowała, uściślając, że chodzi o okres co najmniej trzech lat.

Zapytana przez prowadzącego o inwestycje w Polsce, odpowiedziała, że największe fundusze oczekują tańszej energii. - Ale przede wszystkim zielonej - dodała, podkreślając, że one też mierzą ślad węglowy. - Stąd chcą wiedzieć, jaki mamy miks energetyczny - zaznaczyła.

Ustawa wiatrakowa. Co zmienią nowe przepisy?

Projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe, autorstwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w grudniu 2024 roku był w uzgodnieniach międzyresortowych i 8 stycznia został przekazany Komitetowi Stałemu Rady Ministrów.

Zgodnie z oceną skutków regulacji projektu nowela znosi dotychczasową generalną zasadę 10H odnośnie do odległości wiatraków na lądzie od zabudowań czy form ochrony przyrody. Według projektowanych przepisów "nowa wzajemna i minimalna odległość między instalacjami LEW, a zabudową mieszkaniową" została ustalona na poziomie 500 m.

Resort klimatu, powołując się na szacunki Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW) podkreślił, że zmniejszenie minimalnej odległości z 700 m do 500 m może spowodować wzrost możliwej mocy w nowych projektach wiatrowych na lądzie nawet o 60-70 proc.

Nowe przepisy mają również uregulować możliwość zlokalizowania elektrowni wiatrowej na podstawie szczególnego rodzaju miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jakim jest Zintegrowany Plan Inwestycyjny. Wiatraków nie będzie można stawiać w obszarach Natura 2000.