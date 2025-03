Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chodzi o ukraińskie elektrownie

Trump przeprowadził z Zełenskim "fantastyczną rozmowę telefoniczną", w czasie której prezydent Ukrainy podziękował Trumpowi za "owocny początek" pracy zespołów negocjacyjnych z obu krajów na rzecz zakończenia wojny – napisano we wspólnym komunikacie sekretarza stanu USA Marco Rubio i doradcy Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego Mike’a Waltza.

Prezydent USA przekazał swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi, że Stany Zjednoczone mogłyby być "bardzo pomocne" w zarządzaniu elektrowniami.

"Amerykańska własność tych elektrowni byłaby najlepszą ochroną dla tej infrastruktury i wsparciem dla ukraińskiej infrastruktury energetycznej" - napisano.

Zełenski poprosił o Patrioty

Według komunikatu Trump zapoznał Zełenskiego z najważniejszymi kwestiami, jakie poruszył we wtorek w rozmowie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.

"Prezydent Zełenski poprosił o dodatkowe systemy obrony powietrznej, by chronić cywilów, w szczególności o systemy rakietowe Patriot. Prezydent Trump zgodził się współpracować z nim, by poszukać tego, co jest dostępne, szczególnie w Europie" - czytamy w dokumencie.

Obaj przywódcy zgodzili się na "częściowe zawieszenie broni", dotyczące ataków na infrastrukturę energetyczną. Wcześniej Biały Dom informował, że na takie porozumienie przystał Putin we wtorkowej rozmowie z Trumpem.

Spotkanie w Arabii Saudyjskiej. "W najbliższych dniach"

Prezydenci USA i Ukrainy uzgodnili, że techniczne zespoły z obu krajów spotkają się w nadchodzących dniach w Arabii Saudyjskiej, by rozmawiać o "rozszerzeniu zawieszenia broni na Morze Czarne w dążeniu do pełnego zawieszenia broni".

Zgodzili się, że może to być pierwszy krok w kierunku "całkowitego zakończenia wojny i zapewnienia bezpieczeństwa", a Zełenski potwierdził gotowość do pełnego zawieszenia broni – przekazał Biały Dom.

Ukraińskie dzieci wywiezione do Rosji. Trump obiecał pomoc

Trump zapytał również Zełenskiego o los "dzieci, które zaginęły na Ukrainie w czasie wojny, w tym tych, które zostały uprowadzone". Obiecał, że będzie "blisko współpracował z obiema stronami, by pomóc zapewnić, że te dzieci wrócą do domu".

W komunikacie podkreślono, że Zełenski podziękował prezydentowi USA za wsparcie dla Ukrainy. Obaj przywódcy zapowiedzieli dalszą współpracę na rzecz zakończenia wojny oraz zgodzili się, że "pod przewodnictwem Trumpa może zostać osiągnięty trwały pokój".

dk / PAP/Polsatnews.pl