Nowe informacje o stanie zdrowia papieża. Watykan mówi o przełomie

Papież Franciszek nie korzysta już z mechanicznej wentylacji, która pomagała mu oddychać w nocy, a jego lekarze oświadczyli, że obserwują widoczną poprawę stanu zdrowia - poinformował w oświadczeniu Watykan. 88-letni Ojciec Święty trafił do rzymskiej kliniki Gemelli 14 lutego. Jest leczony z powodu obustronnego zapalenia płuc.

Watykan w najnowszym., opublikowanym w środę wieczorem oświadczeniu, poinformował o "poprawie" stanu zdrowia papieża Franciszka.



Ojciec Święty został już odłączony od aparatury pomagającej mu oddychać, z której korzystano od ponad miesiąca.

W komunikacie mowa jest też o "postępie fizjoterapii motorycznej i oddechowej".

Przypomnijmy, że 88-letni Franciszek przebywa w rzymskiej poliklinice Gemelli od 14 lutego. Wcześniej uskarżał się na problemy z mówieniem i musiał zrezygnować z niektórych zawodowych aktywności.

Watykan. Poprawia się stan papieża Franciszka

W sobotę biuro prasowe Stolicy Apostolskiej powiadomiło o stopniowej poprawie stanu zdrowia Franciszka, zastrzegając jednak, że nadal konieczna jest hospitalizacja. Wiernych uspokojono przy tym, że bezpośrednie zagrożenie życia minęło.

W niedzielę z kolei Watykan pokazał pierwsze zdjęcie papieża od czasu, kiedy trafił on do kliniki. Hierarcha koncelebrował wówczas Mszę Świętą w szpitalnej kaplicy. Tego samego dnia Ojciec Święty opublikował tekst rozważań na modlitwę Anioł Pański, w którym odniósł się do swojej choroby.



"Przechodzę okres próby i jednoczę się z wieloma chorymi braćmi i siostrami - kruchymi w tym momencie, tak jak ja. Nasze ciało jest słabe, ale i tak nic nie może zabronić nam kochać, modlić się, dawać siebie samych, byciu jasną oznaką nadziei dla siebie nawzajem w wierze" - napisała Głowa Kościoła.

Pozytywne informacje z Watykanu. Możliwe spotkanie z królem Karolem III

13 marca w Watykanie obchodzona była 12. rocznica wyboru Franciszka na Stolicę Piotrową. Biskupem Rzymu pochodzący z Argentyny kapłan został w zastępstwie za Benedykta XVI, który to w lutym 2013 r. abdykował z urzędu.

Od czasu trafienia Franciszka do szpitala, wierni gromadzą się pod kliniką i codziennie modlą w Watykanie o jego zdrowie. W związku z poprawą stanu zdrowia, niewykluczone, że papież spotka się na początku kwietnia z brytyjskim królem Karolem III i jego małżonką Camillą.