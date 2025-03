Archiprezbiter bazyliki Świętego Piotra kardynał Mauro Gambetti wyraził we wtorek opinię, że w związku z poprawą stanu zdrowia papieża Franciszka, przebywającego w szpitalu, możliwe będzie jego spotkanie z brytyjskim królem Karolem III i jego małżonką Camillą. Ich wizytę w Watykanie i we Włoszech zapowiedziano na 7-10 kwietnia.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Rzymie kardynał Gambetti powiedział, że nie widział się z papieżem, który jest leczony w Poliklinice Gemelli od 14 lutego.

- Widziałem zdjęcie. Stan zdrowia Franciszka poprawia się. Wiem, że tak jest, trzeba mieć cierpliwość. Ja od samego początku jestem pełen ufności, nadziei. Dużo się modlimy. Czekamy, aż wróci, tego pragniemy - podkreślił archiprezbiter bazyliki watykańskiej. Nawiązał do pierwszej fotografii papieża, opublikowanej w niedzielę przez Watykan.

Komunikat ws. zdrowia Franciszka. Papież może spotkać się z Karolem III

Zapytany o to, czy możliwe będzie zapowiadane wcześniej na 8 kwietnia spotkanie Franciszka z królem Karolem III i królową Camillą, kardynał Gambetti oznajmił: "Jeśli zostało zapowiedziane, to myślę, że jest taka możliwość, że uda się to zorganizować".

Włoski kardynał poinformował też, że od czasu hospitalizacji papieża nie notuje się zmniejszonego napływu wiernych do bazyliki watykańskiej. Odniósł się w ten sposób do pytania o obecność pielgrzymów w Roku Świętym, którego program został zmieniony z powodu nieobecności Franciszka.

- Przybywa bardzo dużo ludzi - zaznaczył. Jak zauważył, wielu wiernych przychodzi do bazyliki Świętego Piotra, by modlić się za chorego papieża.

W sobotę biuro prasowe Stolicy Apostolskiej powiadomiło o dalszej poprawie stanu zdrowia papieża zastrzegając, że nadal konieczne jest leczenie szpitalne. Jak wskazano, papież kontynuuje tlenoterapię. Stopniowo zmniejszana jest natomiast potrzeba nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w godzinach nocnych.



Papież Franciszek od 14 lutego przebywa w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc.