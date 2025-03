Kłopoty byłego ministra. Prokuratura stawia zarzuty

Zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej postawiła Prokuratura Regionalna w Warszawie Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu. Były minister rolnictwa w rządzie Zjednoczonej Prawicy nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

O ogłoszeniu zarzutów przeciwko byłemu ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu poinformował w środę rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk.

Byłemu ministrowi zarzuca się przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w okresie od września 2018 roku do lipca 2019 roku oraz w okresie od 1 sierpnia 2019 roku do 30 sierpnia 2019 roku. Ardanowski nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Zarzuty dla byłego ministra rolnictwa. Komunikat prokuratury

"Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące m.in. działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i nieprawidłowości związanych z udzieleniem w 2018 roku spółce Eskimos S.A. gwarancji na realizację przedsięwzięcia polegającego na skupie 500 000 ton jabłek przemysłowych po cenie nie niższej niż 25 groszy za kilogram, w wyniku czego KOWR poniósł szkodę w łącznej kwocie ponad 40 mln zł, a także doprowadzenia KOWR do poniesienia niecelowych oraz nieoszczędnych wydatków publicznych w kwocie 30 mln zł, w związku z udzieleniem gwarancji kredytowej na rzecz Spółdzielni Mleczarskiej 'Bielmlek'" - przekazano.



Zarzuty w tej sprawie dotyczą wydawania poleceń podległym pracownikom, "działając wbrew zasadom prawidłowej gospodarki przy zarządzaniu mieniem państwowym bez zachowania należytej staranności".

Jak podkreśliła Prokuratura Regionalna w Warszawie, Ardanowski, znając słabą kondycję finansową spółki Eskimos S.A., poziom jej zadłużenia oraz brak majątku wolnego od obciążeń, "doprowadził wbrew obowiązującym przepisom do udzielenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa spółce gwarancji bankowej w łącznej wysokości 100 mln zł oraz udzielenia przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji kredytowej w wysokości 20 mln zł".



W komunikacie dodano, że w konsekwencji doprowadziło to do uruchomienia gwarancji i poniesienia przez KOWR "niecelowych oraz nieoszczędnych wydatków publicznych w łącznej kwocie co najmniej 99.999.866,06 zł", czym Ardanowski działał na szkodę interesu publicznego.

W śledztwie dotychczas przedstawiono zarzuty ponad 60 osobom, w tym członkom zarządu Eskimos SA oraz władzom i pracownikom Spółdzielni Mleczarskiej Bielmlek.