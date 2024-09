Informację o tym, że Jan Krzysztof Ardanowski w ubiegłym tygodniu złożył w warszawskim Sądzie Okręgowym wniosek o zarejestrowanie ugrupowania Wolność i Dobrobyt udało się potwierdzić Polskiej Agencji Prasowej.



Był minister rolnictwa przekazał w środę, że jednym z powodów założenia partii wraz z przedstawicielami Ruchu Kontroli Wyborów był fakt, że "polska prawica wymaga szerszej formuły współpracy, bo tylko to zagwarantuje skuteczny udział w wyborach".

- Dlatego ja podejmuję starania - i nie jestem w tym odosobniony - by doprowadzić do szerszego porozumienia organizacji prawicowych i utworzenia w przyszłości takiej partii, która by łączyła różne środowiska, ruchy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego - wyjaśnił.

Jan Krzysztof Ardanowski zarejestrował partię "Wolność i Dobrobyt"

Polityk nie stroni od światowych porównań i uważa, że jego podejście jest zbliżone do tego, jakim kierowała się Partia Republikańska w czasach Ronalda Reagana. Jak przekazał, on także chciałby, aby jego formacja funkcjonowała jako "wielki namiot, gdzie jest miejsce dla wszystkich nurtów prawicowych".



- One są dużo szersze, niż tylko PiS, które straciło zdolność do integrowania polskiej prawicy - ocenił.



W związku z powstaniem "Wolności i Dobrobytu" w środę w Sejmie spotkali się m.in. posłowie Kukiz'15 Jarosław Sachajko i Marek Jakubiak oraz członkowie Ruchu Kontroli Wyborów i stowarzyszenia Ruch Obrony Polaków. Od strony merytorycznej i programowej we wsparcie zaangażować się miały również organizacje przedsiębiorców i rolników. W planach "za kilka miesięcy" jest też organizacja wspólnej konferencji programowej.

Ardanowski chce jednoczyć prawicę. Mówi o wspólnym kandydacie na prezydenta

O swoich planach Jan Krzysztof Ardanowski mówił m.in. pod koniec lipca w "Gościu Wydarzeń". Były poseł PiS skrytykował wówczas dawną partię, zarzucając jej, że nie ma obecnie żadnych zdolności koalicyjnych.

- Jeżeli chcemy obecną ekipę odsunąć od władzy, trzeba mieć większość i utworzyć rząd, który mógłby powstrzymywać lewicowe tendencje - mówił, podkreślając, że prawica powinna wybrać wspólnego kandydata na prezydenta z poparciem wielu środowisk, a nie tylko ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.



Co do swojej partii, zapowiadał, że będzie budował ją "od dołu" w postaci porozumienia różnych struktur, organizacji społecznych, środowisk niezadowolonych z obecnej władzy i rozczarowanych polityką PiS. Ardanowski widziałby ją jako zwornik polskiej centroprawicy. Jednocześnie utrzymywał, że on sam nie zamierza zostać nową głową państwa.