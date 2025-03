Wielu seniorów marzy o leczeniu w sanatorium, jednak koszty pobytu często stanowią barierę. Choć NFZ refunduje samo leczenie, kuracjusze muszą liczyć się z dodatkowymi opłatami. Istnieje jednak grupa, która może skorzystać z darmowego turnusu - rolnicy ubezpieczeni w KRUS. Kto ma do niego prawo i jakie warunki trzeba spełnić?

Choć NFZ częściowo refunduje leczenie sanatoryjne, pacjenci muszą pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia, które zależą od standardu pokoju, lokalizacji oraz sezonu. Dla rolników ubezpieczonych w KRUS sytuacja wygląda inaczej - mogą oni skorzystać z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych. Takie świadczenie przysługuje w ramach ubezpieczenia społecznego rolników, a jego zasady określają ustawa oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Warunki skorzystania z darmowego sanatorium dla rolników

Aby otrzymać skierowanie na rehabilitację leczniczą w sanatorium KRUS, konieczne jest spełnienie określonych warunków. Prawo do bezpłatnego turnusu mają osoby, które:

podlegają ubezpieczeniu społecznemu w KRUS w pełnym zakresie,

były objęte ubezpieczeniem powypadkowym, chorobowym i macierzyńskim w KRUS przez co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku,

pobierają okresową rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy.

Dodatkowo, konieczne jest wykazanie, że istnieje ryzyko całkowitej utraty zdolności do pracy lub że dana osoba jest tymczasowo niezdolna do wykonywania obowiązków w gospodarstwie rolnym. Turnus rehabilitacyjny ma na celu przywrócenie zdolności do pracy i poprawę stanu zdrowia.

Jak skorzystać? Formalności krok po kroku

Aby otrzymać skierowanie na rehabilitację leczniczą w sanatorium KRUS, należy uzyskać skierowanie od lekarza, który oceni zasadność rehabilitacji i złożyć wniosek (wraz z wynikami badań) w jednostce KRUS właściwej dla miejsca zamieszkania.

Gdy KRUS pozytywnie rozpatrzy decyzję, informuje o niej zainteresowanego. Jednocześnie przekazuje mu dane na temat przydzielonego miejsca w ośrodku rehabilitacyjnym. Wówczas pacjent może udać się do wybranej przez KRUS placówki we wskazanym terminie.

Gdzie odbywa się rehabilitacja KRUS? Ośrodki dla rolników

KRUS prowadzi własne Centra Rehabilitacji Rolników, przeznaczone dla osób objętych ubezpieczeniem. Dodatkowo współpracuje z innymi placówkami rehabilitacyjnymi, które świadczą usługi w ramach umów z KRUS.

Co istotne, skorzystanie z turnusu sanatoryjnego w ramach KRUS nie wyklucza możliwości ubiegania się o dodatkowy pobyt refundowany przez NFZ. W tym przypadku jednak pacjent musi liczyć się z częściową odpłatnością za zakwaterowanie i wyżywienie.

red. / Polsatnews.pl