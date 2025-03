Podczas rutynowego szkolenia dla strażaków doszło do tragedii. W komorze dymowej zasłabł jeden z ratowników, którego pomimo podjętej reanimacji, nie udało się uratować. Strażacy PSP z całego kraju oddali hołd zmarłemu koledze, włączając tego samego dnia wieczorem syreny. Kondolencje rodzinie i bliskim przekazał również szef MSWiA Tomasz Siemoniak.

Cykliczny test w komorze dymowej zakończył się tragedią. Na terenie Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach jeden ze strażaków zasłabł. Mimo podjętej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować.

Jak przekazał oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach st. kpt. Marcin Bajur, do zdarzenia doszło we wtorek podczas testu przeznaczonego dla strażaków PSP, którzy biorą bezpośredni udział w akcjach ratowniczych.

- Pomimo natychmiastowej i długotrwałej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, obecny na miejscu lekarz stwierdził zgon strażaka – poinformował rzecznik.

Śmierć doświadczonego strażaka. "Łączymy się w bólu"

Na prośbę członków rodziny zmarłego strażaka rzecznik nie udziela informacji o jego danych osobowych, w tym o wieku. Potwierdził jednak, że stracił życie doświadczony strażak.

Kondolencje rodzinie i bliskim ratownika złożyli świętokrzyscy strażacy. - Łączymy się w bólu i żałobie z rodziną oraz bliskimi naszego zmarłego kolegi. Składamy najgłębsze wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach – poinformowała Komenda Wojewódzka PSP.

Oddali hołd zmarłemu ratownikowi. W całym kraju zawyły syreny

Tego samego dnia wieczorem strażacy w całym kraju oddali hołd zmarłemu koledze. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało, że we wszystkich jednostkach PSP w kraju we wtorek o godz. 18:00 włączono syreny w hołdzie zmarłemu strażakowi. "To bardzo smutny dzień dla Państwowej Straży Pożarnej" - napisano na portalu X.

Również minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak wraz z całym kierownictwem resortu złożył kondolencje rodzinie, najbliższym i przyjaciołom zmarłego funkcjonariusza.

- Okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora ustala policja – zaznaczyła mł. asp. Małgorzata Pędzik z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

