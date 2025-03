W stronę polskich patroli rzucano kamieniami, uszkodzono pojazd SG - poinformowała we wtorek Straż Graniczna. Minionej doby pogranicznicy odnotowali blisko 180 prób przedostania się do Polski. Granicę z Białorusią udało się przekroczyć 11 osobom. Trwają ich poszukiwania.

Od kilku dni na rośnie presja na granicy z Białorusią, Straż Graniczna odnotowuje więcej prób przedostania się do Polski.

Minionej dobry migranci forsowali bariery prawie 180 razy, niemal wszystkie próby udaremniono - przekazała SG. Jak dodali pogranicznicy, za pomocnictwo zatrzymano jedną osobę.

ZOBACZ: Deportacja kolejnych Gruzinów z Polski. "Względy bezpieczeństwa państwa"

"Wobec 11 osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia" - czytamy w komunikacie.

Rzucali kamieniami w strażników granicznych. Migranci forsują granicę z Białorusią

Straż Graniczna poinformowała także, że migranci zachowywali się agresywnie, atakowali strażników kamieniami. "W stronę polskich patroli rzucano kamieniami, uszkodzono pojazd SG" - podano.

Więcej prób nielegalnego przedostania się do Polski Straż Graniczna odnotowała także w miniony weekend.

ZOBACZ: Prawie połowa Polaków źle ocenia służby. "Nie radzą sobie"

"14-16 marca na granicy z Białorusią odnotowano prawie 280 prób nielegalnego przedostania się do Polski, niemal wszystkie udaremniono. Za pomocnictwo zatrzymano dwie osoby. Udzielono pomocy pięciu osobom" - czytamy w poprzednim komunikacie SG.

Zatrzymano 11 osób. To obywatele kilku krajów

Z kolei funkcjonariusze śląskiego oddziału Straży Granicznej przekazali, że w ciągu minionych czterech dni zatrzymali 11 osób, które naruszyły przepisy pobytowe w Polsce. To obywatele Indii, Białorusi, Gruzji, Bangladeszu, Indonezji, Mołdawii i Uzbekistanu.

"Jeden z cudzoziemców nielegalnie wykonywał w Polsce pracę. Pozostali nie posiadali żadnych dokumentów, które uprawniałyby ich do legalnego pobytu. Dwóch Gruzinów przebywało u nas nielegalnie 575 i 595 dni, natomiast obywatelka Białorusi przeterminowała swój pobyt o 303 dni" - czytamy.

Obcokrajowcy otrzymali decyzje o zobowiązaniu do powrotu w terminie 30 dni, z jednoczesnym zakazem ponownego wjazdu do strefy Schengen na okres od roku do 2 lat.