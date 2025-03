- Karol Nawrocki stworzył postać fikcyjną. To jest próba wmówienia nam, że jedna osoba jest dwiema osobami - przekazała wiceminister Aleksandra Gajewska, odnosząc się do ustaleń dziennikarzy ws. działań kandydata na prezydenta popieranego przez PiS pod pseudonimem jako Tadeusz Batyr. - To jest konfabulacja. Do czego jeszcze może być zdolny taki polityk? - dodała polityk.

- Pan Karol Nawrocki mówi różne rzeczy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. On potrafi chwalić sam siebie powołując się na wyimaginowanego autora - powiedziała w "Graffiti" wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska, komentując działania kandydata popieranego przez PiS.

Jak dodała posłanka KO, on stworzył postać fikcyjną. - To jest próba wmówienia nam, że jedna osoba jest dwoma osobami - przekazała, odnosząc się do ustaleń dziennikarzy działania Nawrockiego pod pseudonimem jako Tadeusz Batyr.

Karol Nawrocki jako Tadeusz Batyr? "To jest konfabulacja"

- Ja nie mogłam w to uwierzyć, że on się powołuje na wyimaginowanego autora, który chwali jego samego - zaznaczyła posłanka KO. - To jest konfabulacja na poziomie takim, że w głowie mi się nie mieści, że ktoś taki jest kandydatem popieranym przez PiS i że może reprezentować Polaków i Polki w Pałacu Prezydenckim - dodała.

- Jeżeli na poziomie tak niskim, ta osoba jest gotowa do takich działań, to do czego jeszcze może być zdolna? - zapytała Gajewska.

Artykuł jest aktualizowany.

Jak ujawnili dziennikarze Onetu, Karol Nawrocki wydał biografię gangstera pod pseudonimem - Tadeusz Batyr. Ukryty pod tym nazwiskiem miał chwalić Nawrockiego. W 2018 - jako Batyr - wybrał się na wywiad do TVP, gdzie w trakcie rozmowy zmieniono mu głos i zamazano twarz.