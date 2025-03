Nie wiem, o co chodzi panu posłowi Brejzie. Wykonywałem swoje obowiązki - powiedział kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki. To odpowiedź na zawiadomienie do prokuratury złożone przez europosła Koalicji Obywatelskiej ws. "tajemniczej wizyty" w Moskwie w 2018 roku. Ówczesny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej miał udać się do Rosji wraz z czterema współpracownikami i nie informować o tym.