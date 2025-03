Prezydent z pismem do premiera. Żąda wyjaśnień

- Zdecydowałem się wystosować pismo do premiera Donalda Tuska, zwracając się o wyjaśnienie - oznajmił Andrzej Duda. Jak mówił, chodzi o "naruszenie Konstytucji". - W sposób polityczny zawłaszczono prokuraturę, z której siłą wyrzucono prokuratora krajowego Dariusza Barskiego - wskazywał prezydent. Pismo to pokłosie przesłuchania Barbary Skrzypek, która zmarła kilka dni po zeznaniach w prokuraturze.

- W sposób polityczny zawłaszczono prokuraturę, z której siłą wyrzucono prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, powierzając - nielegalnie - wykonywanie czynności panu Dariuszowi Kornelukowi - mówił prezydent.

W ocenie Andrzeja Dudy decyzję podjęto "sprzecznie z prawem, albowiem nie zrealizowano przewidzianej prawem procedury, przede wszystkim w zakresie pozbawienia prokuratora krajowego jego funkcji, gdzie jest konieczna zgoda prezydenta RP". - Z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że takiej zgody nie było i nie ma - podkreślił.

ZOBACZ: Śledztwo po śmieci Barbary Skrzypek. Prokuratura zdecydowała o sekcji zwłok

- Pozbawienie możliwości działania prokuratora krajowego odbywa się w sposób nielegalny, sprzeczny z prawem, z ustawą o prokuraturze i Konstytucją. W istocie Konstytucja cały czas jest naruszana - mówił Duda.

Andrzej Duda pisze do Donalda Tuska. "Zapadł się jak kamień w wodę"

Prezydent oznajmił, że "biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności" i to, że "dzieje się to w ramach rządu" - zdecydował się "wystosować pismo do premiera Donalda Tuska w tej sprawie, zwracając się o wyjaśnienie".

- Niestety pan premier Donald Tusk, jak do tej pory, w tej sprawie głosu nie zabrał, co dosyć typowe dla niego, gdy jest taka sprawa, która może niedobrze dla niego wyglądać wizerunkowo - nie ma go od kilku dni - kontynuował Duda.

ZOBACZ: Ewa Wrzosek nie powinna przesłuchiwać Barbary Skrzypek? Mecenasi nie mają wątpliwości

Jak ocenił prezydent, szef rządu "brylował na Twitterze", gdy "trzeba było się podpisywać pod uzyskaniem obywatelstwa przez znanego aktora i reżysera Jesse'ego Eisenberga". - Dzisiaj pana premiera nie ma, zapadł się jak kamień wodę. Mam nadzieję, że odpowie na pismo - oświadczył Duda.

Poinformował, że pismo przesłał "do informacji" marszałka Sejmu, marszałek Senatu, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, prezesa Trybunału Konstytucyjnego i pierwszego prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

"Kpina z prawa". Andrzej Duda grzmi po śmierci Barbary Skrzypek

- Mam nadzieję, że dostanę odpowiedź na to pismo, że odpowiednie czynności zostaną przeprowadzone, że zostanie przeprowadzone rzetelne postępowanie prokuratorskie wyjaśniające okoliczności śmierci Barbary Skrzypek - stwierdził Andrzej Duda.

- Mogę tylko ubolewać, że w Polsce premier mówi o jakiejś "demokracji walczącej", której skutkiem są tak patologiczne sytuacje jak występowanie w sprawach, w których powinien być zachowywany obiektywizm, osoby tak skandalicznej i upolitycznionej - mówił prezydent o prokurator Ewie Wrzosek.

ZOBACZ: Prezes PiS zabrał głos ws. śmierci Barbary Skrzypek. "Pierwsza ofiara demokracji walczącej"

Zdaniem Dudu "jeżeli premier i jego współpracownicy pozwalają sobie mówić o przywracaniu praworządności, to jest to kpina z prawa, Konstytucji i opinii publicznej". - Jest to opinia także bardzo wielu uczciwych prawników w Polsce, nawet jeżeli milczą - ocenił.

Barbara Skrzypek zmarła kilka dni po przesłuchaniu w prokuraturze

Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zmarła w sobotę 15 marca. Kilka dni wcześniej, w środę 12 marca, była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna i tzw. dwóch wież. Skrzypek była członkiem zarządu Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, który jest kluczowym udziałowcem (5883 udziały) spółki Srebrna.

Przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie prowadziła prok. Ewa Wrzosek. Wzięli w nim udział także pełnomocnicy pokrzywdzonego, austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera: adw. Jacek Dubois i adw. Krystian Lasik. Wrzosek nie wyraziła zgody na udział w przesłuchaniu pełnomocnika Skrzypek mec. Krzysztofa Gotkowicza.

Politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, uważają, że jest związek między przesłuchaniem Barbary Skrzypek a jej śmiercią. Prok. Wrzosek zapowiedziała kroki prawne wobec osób sugerujących, że taki związek zachodzi.

W poniedziałek zapewniła, że Skrzypek i jej pełnomocnik nie zgłaszali uwag co do przebiegu przesłuchania. Według niej odbyło się ono w przyjaznej atmosferze.

"Przesłuchano członków rodziny zmarłej, którzy wykluczyli, by śmierć zmarłej nastąpiła w wyniku działania osób trzecich" - czytamy tymczasem w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.