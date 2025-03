- Mamy w Polsce demokrację walczącą i mamy jej pierwszą ofiarę śmiertelną - powiedział prezes PiS odnosząc się do śmierci Barbary Skrzypek. Jak dodał, "to, co zrobiła prokuratura to skandal i czysto polityczne przedsięwzięcie".

W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński pojawił się przed warszawską prokuraturą, by odnieść się do śmierci swojej wieloletniej współpracowniczki Barbary Skrzypek.

- To, co zrobiła prokuratura z panią św. p. Barbarą Skrzypek, to był skandal pod każdym względem - powiedział.

Jak stwierdził, zastrzeżenia budzi sam fakt prowadzenia tej sprawy, ponieważ została ona wcześniej umorzona.

- To czysto polityczne przedsięwzięcie. Trzeba tutaj wymienić jedno nazwisko: po prostu Giertycha. On tutaj z całą pewnością jest człowiekiem szczególnie zaangażowanym, ale bezpośrednio w tych działaniach nie uczestniczył - ocenił Kaczyński.

Jarosław Kaczyński o sprawie Barbary Skrzypek

Prezes PiS zasugerował, że do tragedii miała przyczynić się prokurator Ewa Wrzosek. - Jej opinia, opinia skrajnej, ogarniętej agresją i całkowicie w związku z tym nieobiektywnej osoby. Osoby, która mówi o zemście, która smakuje na zimno najlepiej ze wszystkiego, osoby, która w oczywisty sposób nie mogła być w tej sprawie obiektywna. To właśnie była główna przyczyna - powiedział.

- Barbara Skrzypek, którą bardzo dobrze znałem, była osobą delikatną. Z jednej strony bardzo dzielną i twardą, z a z drugiej strony delikatną. Zawsze różnego rodzaju sytuacje, rzadkie, ale zdarzające się w ciągu tych przeszło trzydziestu lat naszej współpracy, że gdzieś musiała zeznawać jako świadek, ale przed sądem w sprawach na ogół o charakterze cywilnym, zawsze nawet tego rodzaju sprawy ją denerwowały - wspominał prezes PiS.

- Ale ta sprawa doprowadziła ją do stanu po prostu niebywałego. A można było tę sytuację złagodzić. Po prostu podejmując normalną, rutynową decyzję o dopuszczeniu pełnomocnika, adwokata - dodał.

- Wiem, że w tej chwili rozpowszechniane są przez pana Ćwiąkalskiego informacje, że takie dopuszczenie jest czymś wyjątkowym. Otóż nie, jest dokładnie odwrotnie. To można sprawdzić w praktyce i ja to sprawdzałem, bo byłem przesłuchiwany dziesiątki razy w życiu i za każdym razem, jeśli był adwokat, to był dopuszczany, ale można to sprawdzić i w przepisach i w doktrynie - wskazał.

- Tu chodziło o doprowadzenie do konfrontacji skrajnie zdenerwowanej i chorej kobiety i o tej chorobie była mowa, wiedziano o tym, z trzema osobami: z jednej strony chodzi o samą prokurator Wrzosek, a z drugiej strony chodzi o dwóch adwokatów - jeden z nich Lesiak jest ściśle związany z Giertychem, a drugi to znany z tego samego towarzystwa adwokat Dubois. Ta pięciogodzinna konfrontacja była czymś, co przyczyniło się do tragedii - powiedział.

Więcej informacji wkrótce.

Śmierć Barbary Skrzypek. Ustalenia prokuratury

Wcześniej prok. Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie przekazał, że śmierci Barbary Skrzypek doszło w sobotę rano. Zmarła we własnym mieszkaniu, w obecności jednego z członków rodziny.

Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz stwierdził zgon i wystawił kartę zgonu, wpisując w niej, że "śmierć nastąpiła nagle i z nieznanych przyczyn". Jak podkreślił, o zgonie nie została poinformowana ani policja, ani prokuratura.

ZOBACZ: Śmierć Barbary Skrzypek. Prokurator Wrzosek o szczegółach przesłuchania

Gdy o śmierci Barbary Skrzypek dowiedziały się służby, wszczęto postępowanie, przesłuchano świadków i zabezpieczono ciało. - Z przesłuchań członków rodziny nie wynika, by twierdzili oni, że do śmierci przyczyniły się działania osób trzecich - powiedział prokurator.

Materiały z postępowania zostaną przekazane dalej, do prokuratury spoza okręgu warszawskiego, aby przeprowadzić "rzetelne postępowanie". - Zależy nam, aby nie było wątpliwości co do bezstronności prokuratury - dodał.