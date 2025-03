Potężna broń w rękach Ukraińców. Dosięgnie Moskwę i Petersburg

- Nowy ukraiński pocisk oznacza celne uderzenia. Zasięg wynosi ponad tysiąc kilometrów - ogłosił Wołodymyr Zełenski opisując możliwości rakiety "Długi Neptun". Broń dająca nowe możliwości dla ukraińskich wojsk trafiła już do żołnierzy. Zdaniem eksperta wojskowego Igora Romanenki należy spodziewać się licznych, skutecznych ataków na cele w Rosji, z jej wykorzystaniem.

Pomyślne testy nowego pocisku wykorzystywanego przez Siły Zbrojne Ukrainy potwierdził, w sobotnim przemówieniu, Wołodymyr Zełenski. Ukraiński przywódca podkreślił, że armia od dawna pracowała nad udoskonaleniem rakiety, której zasięg pozwala na uderzenia na strategicznie ważne cele w Rosji.

- Dziś pojawiły się doniesienia o naszym programie rakietowym. Są znaczące rezultaty. "Długi Neptun" został przetestowany i pomyślnie użyty w walce. Nowy ukraiński pocisk oznacza celne uderzenia. Zasięg wynosi ponad tysiąc kilometrów. Dziękuję naszym ukraińskim producentom i wojsku. Nadal pracujemy nad zapewnieniem bezpieczeństwa Ukrainy - stwierdził.

Według niepotwierdzonych informacji "Długi Neptun" został użyty do ostrzału rosyjskiej rafinerii naftowej w Tuapse do którego doszło 14 marca.

Wojna w Ukrainie. Nowe rakiety na wyposażeniu ukraińskiej armii

Na temat możliwości rakiet "Długi Neptun" wypowiedział się na łamach portalu TSN.ua Igor Romanenko. Generał, były zastępca szefa Sztabu Generalnego wyjaśnił, że pocisk przechodził szereg modyfikacji i finalnie daje możliwość uderzeń na bardzo różne cele.

- Najpierw został przekształcony w rakiety ziemia-ziemia o zasięgu do 400 kilometrów. Było to konieczne i ważne przy jednoczesnym skalowaniu, ale niestety nie odbyło się w potrzebnych ilościach. Teraz obserwujemy już trzeci etap tej modernizacji - mówił.

- Projekt Neptun został przeformatowany w kompleks o znacznie większym zasięgu, do tysiąca kilometrów. Wykazały to testy bojowe kompleksu, a mianowicie uderzenie "Długiego Neptuna" w rafinerię ropy naftowej w pobliżu miasta Tuapse. To bardzo ważne dla Ukrainy - dodał.

Ekspert zwrócił uwagę, że nowa broń jest "naprawdę imponująca" ponieważ może dosięgać celów nawet tak odległych jak okolice Petersburga.

- Nawiasem mówiąc, rozwijamy co najmniej sześć kolejnych programów dla pocisków kierowanych: Pekło, Trembita i inne. To bardzo ważne. Te kompleksy mają własne możliwości, a także są znacznie tańsze od zagranicznych odpowiedników - zauważył Romanenko.

Zdaniem generała w najbliższym czasie można spodziewać się spektakularnych uderzeń m.in. na obiekty infrastruktury krytycznej położone głęboko w Rosji. Do tej pory było to niemożliwe ze względu na ograniczenia nakładane przez kraje Zachodu, które dostarczały rakiety dalekiego zasięgu.