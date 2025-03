- Musimy wysłać żołnierzy pokojowych do każdego z tych miast, aby przywrócić prawa konstytucyjne Francuzów i wesprzeć ruch wyzwolenia ludu - twierdzi Władimir Rogow. Rosyjski polityk odniósł się w ten sposób do propozycji wysłania do Ukrainy kontyngentu sił pokojowych złożonych m.in. z francuskich i brytyjskich żołnierzy.