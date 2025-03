47,8 proc. Polaków uważa, że służby nie radzą sobie z zwalczaniem przestępczości - wynika z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla "Rzeczpospolitej". Jak dodano, co druga opinia jest radykalna.

Dorze pracę policji i innych służb ocenia 39,9 proc. badanych, ale tylko 7,2 proc. z nich jest zdecydowanie o tym przekonanych. 12 proc. ankietowanych nie ma zdania w sprawie zwalczania przestępczości.

Według sondażu najgorzej skuteczność służb oceniają młodzi - krytyczne jest 67 proc. ankietowanych poniżej 29. roku życia i więcej niż co drugi ankietowany w wieku 30-39 lat.

Z badania wynika, że krytyczni są głównie mieszkańcy małych miast i wsi. Co druga osoba stamtąd uważa, że służby nie radzą sobie ze zwalczaniem przestępczości. Co trzeci, że policja i inne służby radzą sobie dobrze. "W aglomeracjach, gdzie rabunków i kradzieży jest najwięcej, grono krytyków i chwalących służby jest podzielone niemal po pół" - zaznaczono.

Na pytanie, czy służby radzą sobie ze zwalczaniem przestępczości, "zdecydowanie tak" odpowiedziało zaledwie 2 proc. mieszkańców dużych miast.

Deportacje przestępców. Tusk: Skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi

W środę deportowano 17 obywateli Gruzji. To mężczyźni w wieku 24-58 lat przywiezieni z ośrodków dla cudzoziemców z terenu całej Polski.

- Osoby te otrzymały przymusowe decyzje zobowiązujące do powrotu do kraju pochodzenia. To pierwsza z tego typu planowanych operacji, w najbliższych tygodniach przeprowadzone będą kolejne - przekazał rzecznik prasowy Straży Granicznej ppłk Andrzej Juźwiak. Jak dodał, deportowane będą osoby z różnych państw.

Decyzje zobowiązujące do powrotu do kraju pochodzenia wydano mężczyznom z uwagi na stwarzanie zagrożenia. - Wśród tych osób były osoby z przeszłością kryminalną, które dopuszczały się np. kradzieży, były też osoby, które przeterminowały pobyty w Polsce, przekroczyły granicę nielegalnie bądź też nie zrealizowały wcześniejszych dobrowolnych decyzji zobowiązujących do powrotu - tłumaczył Juźwiak.

ZOBACZ: Ruszyły deportacje. Donald Tusk: Rozbijamy gruzińskie gangi

"Deportacje ruszyły. Skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi. Nie słowa, a czyny" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.

Do wpisu premier dołączył kilkudziesięciosekundowe nagranie z kadrami m.in. z lotniska na krakowskich Balicach, skąd startował samolot z deportowanymi osobami. Byli oni eksportowani przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.