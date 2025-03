Prezydent Donald Trump może zgodzić się na przekazanie Rosjanom portu w Odessie - informują dziennikarze "The New York Times". Doniesienia o kolejnych możliwych ustępstwach Białego Domu wobec Kremla są powodem poważnych obaw władz w Kijowie. Wcześniej w mediach pojawiły się informacje o możliwości uznania przez USA aneksji Krymu.

Informacje podawane przez dziennikarzy "The New York Times" oparte są o źródła bliskie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Jak podkreślono, w Kijowie trwa nerwowe oczekiwanie na wynik rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, która ma odbyć się po południu.

Według medialnych doniesień, jednym z tematów dyskusji przywódców USA i Rosji ma być kwestia ustępstw terytorialnych Ukrainy.

Autorzy przypomnieli, że w trakcie podróży Air Force One z Florydy, Trump "jasno dał do zrozumienia, że jego planowana rozmowa telefoniczna z Putinem, we wtorek, będzie dotyczyła tego, jakie ziemie i aktywa Rosja zachowa w przypadku zawieszenia broni z Ukrainą".

Wojna w Ukrainie. Biały Dom może uznać Krym za terytorium Rosji

W tekście pojawił się także inny wątek, który już wcześniej pojawiał się w mediach, a mianowicie kwestia przynależności Krymu. Zdaniem dziennikarzy, niemal pewne jest, że Ukraińcy ostatecznie stracą półwysep.

"Doradcy Białego Domu jasno dali do zrozumienia, że Rosja na pewno zatrzyma Krym (...) i stanowczo zasugerowali, że otrzyma niemal całe terytorium, które zajmuje" - napisano.

Jeśli prezydent USA zdecyduje się na taki krok, będzie to miało także bardzo wyraźny wydźwięk symboliczny. Rozmowa telefoniczna Trumpa z Putinem odbywać się będzie dokładnie w 11. rocznicę nielegalnej aneksji Krymu przez Federację Rosyjską.

W ręce Kremla ma trafić także zdecydowana większość terytoriów, która obecnie okupowana jest przez rosyjskie wojska. Mowa o niemal całych obwodach donieckim i ługańskim, a także dużych fragmentach obwodu zaporoskiego i chersońskiego.

Rozmowa Trump - Putin. Moskwa zachwycona doniesieniami medialnymi ws. terytoriów

Na informacje o potencjalnych ustępstwach Donalda Trumpa reagują rosyjscy politycy. W komentarzu dla portalu News.ru pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Republiki Krymu nie ukrywał radości z ewentualnej akceptacji przez amerykańskie władze zmiany statusu Krymu.

- Trump doskonale rozumie, co się stało z Krymem i jak Krym stał się częścią Rosji, rozumie historię. Sądząc po jego słowach i czynach, można odnieść wrażenie, że w celu osiągnięcia prawdziwego pokoju i harmonii podejmie szereg kroków, na które Europa nie pozwala ze względu na swój stosunek do konfliktu z Rosją - stwierdził Siergiej Cekow.

- Myślę, że może się zgodzić i propagować ideę uznania Krymu za integralną część Rosji, biorąc pod uwagę, że referendum odbyło się na początkowym etapie rozpadu Ukrainy - dodał.