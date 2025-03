Media: USA gotowe uznać Krym za terytorium Rosji

Administracja Donalda Trumpa rozważa uznanie Krymu za część Rosji - podał serwis "Semafor". Doniesienia opierają się na źródłach zbliżonych do Białego Domu. Sceptycznie do tej informacji odnieśli się goście programu "Debata Gozdyry". - To element gry negocjacyjnej i szanse na to, żeby dziś ktoś poważnie tego typu sprawy rozważał, nie są duże - mówił były szef Agencji Wywiadu płk Grzegorz Małecki.