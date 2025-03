Były wicepremier stwierdził, że obecny rząd wykorzystuje cały aparat państwa, aby terroryzować opozycję oraz tych, którzy są zwykłymi pracownikami. W ten sposób rozmawiając z Bogdanem Rymanowskim w programie "Gość Wydarzeń" odniósł się do śmierci Barbary Skrzypek, urzędniczki i współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. - W tym wypadku to doprowadziło najprawdopodobniej do dramatu - zaznaczył.