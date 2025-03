Śmierć Barbary Skrzypek. "Realizują interes polityczny swoich mocodawców"

- Myślę, że jasnym jest, że takie spotkanie (...) mogło spowodować tak wysokie napięcie i stres, który po kilku dniach mógł spowodować tak tragiczny finał - powiedział w "Graffiti" Marcin Przydacz. W ten sposób polityk odniósł się do sprawy śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, która kilka dni temu była przesłuchiwana w śledztwie dot. "dwóch wież".

W poniedziałkowym wydaniu "Graffiti" Marcin Przydacz zapytany został o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który komentując śmierć Barbary Skrzypek stwierdził, że padła ona ofiarą obecnego obozu władzy i prokuratury. Kobieta zmarła kilka dni po tym, jak odbyło się jej przesłuchanie ws. spółki Srebrna. Okoliczności jej śmierci pozostają nieznane. Gość "Graffiti" wyraził nadzieję, że sprawę zbada kiedyś "niezależna prokuratura".

- Mam nadzieję, że to kiedyś zbada niezależna prokuratura. Nie upolityczniona, bodnarowska prokuratura, jaką mamy dzisiaj, ale niezależna. Natomiast do tego momentu myślę, że każdy z nas może sobie wyrobić zdanie - powiedział.

Marcin Przydacz o śmierci Barbary Skrzypek: Napięcie musiało być bardzo duże

Polityk wskazał, że Barbara Skrzypek przesłuchana została bez obecności swojego pełnomocnika, przez "upolitycznioną prokurator Ewę Wrzosek i dwóch adwokatów".

- Napięcie musiało być bardzo duże i nacisk na panią Barbarę Skrzypek, finał jest tragiczny - ocenił.

Zdaniem posła PiS prokurator "celowo i bez żadnego uzasadnienia" odmówił przesłuchiwanej towarzyszenia jej pełnomocnika. - To chyba było dosyć oczywiste, że jeśli świadek ma problemy zdrowotne, to w jego interesie jest to, żeby towarzyszył mu adwokat - dodał. Według niego prokurator "miał moralny obowiązek" aby zezwolić na udział adwokata w czynnościach.

Polityk nadmienił też, że w jego przekonaniu prokuratura liczyła na to, że wywrze presję na świadka i psychicznie go złamie, bo sprawa jest "bardzo polityczna".

Prowadzący przypomniał wówczas, że prawo zezwala prokuratorowi na podjęcie decyzji o wykluczeniu pełnomocnika zeznającego w sprawie świadka, a Prawo i Sprawiedliwość miało osiem lat, aby zmienić obowiązujące przepisy.



- Pan były Rzecznik Praw Obywatelskich (Adam Bodnar - red.) też o to apelował. Rozumiem, że część prokuratorów chciałaby utrzymania tych przepisów w takiej formule, ale trzeba się nad tym pochylić. Ja jestem pierwszą kadencję posłem i na pewno, gdyby była realna dyskusja nad zmianą przepisu, to warto to rozważyć - przekazał.

- Widać po prostu, że prokuratura, służby realizują interes polityczny swoich mocodawców - stwierdził.

Marcin Przydacz o obecnych rządzących: Polityczna grupa przestępcza

Gość "Graffiti" odniósł się tez do słów Jarosława Kaczyńskiego, który obecnych rządzących nazwał "łotrami".

- To są łotrzy, to polityczna grupa przestępcza, która nie przestrzega prawa, łamie to prawo. Skutkiem m.in. takich działań są tak tragiczne sytuacje - ocenił gość "Graffiti".

Na uwagę Marcina Fijołka, że prokuratura przestrzega przed ferowaniem przedwczesnych wyroków i grozi postępowaniami w tej sprawie, Przydacz stwierdził natomiast, że świadczy to o strachu obozu władzy.



- To pokazuje, jak wielka obawa jest dzisiaj wśród polityków PO i prokuratury zdominowanej przez polityków takich, jak pani Wrzosek, bo w moim przekonaniu, to jest polityk a nie prokurator, że dzisiaj boi się wolności słowa i tego, że ludzie mogą o tym dyskutować - odparł.



- To zbada normalna prokuratura, a nie politycy ubrani w togi z czerwonymi żabotami - wskazał.