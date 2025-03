Według najnowszego sondażu pracowni IBRiS dla Polsat News dobrze o polityce prowadzonej przez prezydenta USA wobec Ukrainy wypowiedziało się ponad 32 proc. respondentów. Odmiennego zdania było ponad 53 proc. badanych.

Polacy na pytanie "Jak ocenia Pan/Pani politykę Donald Trumpa wobec Ukrainy?" odpowiedzieli następująco:

zdecydowanie dobrze 10,1 proc. respondentów,

respondentów, rzadziej dobrze 22,3 proc. ,

, raczej źle 24,7 proc. ,

, zdecydowanie źle 28,7 proc.

Z kolei dokładnie 14,2 proc. ankietowanych nie mogło wystawić jednoznacznej oceny i tym samym postawić się po żadnej ze stron.

Polityka Trumpa oceniona przez Polaków. Co pokazał nowy sondaż?

W przypadku podziału kobiet i mężczyzn dobrze politykę Trumpa oceniło odpowiednio 24 proc. i 41 proc. badanych. Mimo że ponad połowa wszystkich respondentów wyraziła swoje niezadowolenie w tej sprawie, to jednak kobiety zrobiły to w większej liczbie niż mężczyźni, odpowiednio 57 proc. do 50 proc.

Grupą wiekową, która najbardziej poparła niedawną działalność prezydenta USA były osoby w przedziale 60-69 lat. Odmiennego zdania były osoby w przedziale 50-59, które w 71 proc. wyraziły się źle o polityce amerykańskiej głowy państwa.

Sondaż został przeprowadzony ogólnopolsko, metodą telefoniczną, na próbie tysiąca osób.

Planujemy kontynuacje tematu.

wb / Polsatnews.pl