Politycy w programie "Śniadanie Rymanowskiego" odnieśli się do śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego. W środę urzędniczka była przesłuchiwana w prokuraturze w sprawie "dwóch wież". Prezes PiS powiązał ze sobą te dwa zdarzenia. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała komunikat, w którym podkreślono, że czynności odbywały się "w bardzo kulturalnej atmosferze", zgodnie z procedurami.



Sprawę skomentował Marcin Mastalerek, który pracował jako rzecznik PiS, a obecnie pełni funkcję szefa gabinetu prezydenta RP. - W tym kłębowisku żmij, w tym pełnym intrygantów miejscu była to najjaśniejsza, najwspanialsza i najlepsza osoba - określił zmarłą.



- Dziś to w interesie prokuratury jest przedstawić nagranie (z przesłuchania Barbary Skrzypek - red.). Bo jeżeli ktoś odmawia, starszej pani, emerytce pełnomocnika, to jeżeli próbuje straszyć, to powinien pokazać nagranie np. komisji poselskiej. Wszyscy mogliby się przekonać, czy przesłuchanie było w takiej dobrej atmosferze, czy nie. To dziś jest problemem prokuratury - stwierdził Mastalerek.

Grzegorz Schetyna z PO stwierdził, że "kontekst jest rzeczywiście nieszczęśliwy". - Przesłuchanie było w środę, śmierć nastąpiła w sobotę. Jest kampania wyborcza i nie chciałbym tego mówić i patrzeć na wypowiedzi polityków PiS-u jako na próbę wykorzystania tej śmierci do kampanii wyborczej, stworzenia tragicznego podziału - mówi Schetyna.



Dodał jednak, że sprawę trzeba wyjaśnić i pokazać, jak wyglądało przesłuchanie. - Spokojnie to wyjaśnijmy, ale nie wykorzystujmy po raz kolejny śmierci do robienia polityki - zaznaczył.

Podobne zdanie wyraził Piotr Zgorzelski z PSL, twierdząc, że bliscy zmarłej nie chcieliby, aby jej śmierć była wykorzystana do politycznych rozgrywek. - Uważam, że każdy z nas powinien zakończyć te obrzydliwe insynuacje polityczne - powiedział.

Poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji zauważył za to, że to normalne, iż takie przesłuchania trwają kilka godzin i nie zawsze uczestniczą w nich prawnicy. - Byłbym ostrożny ze stwierdzaniem, co tam się właściwie stało, bo po prostu my tego nie wiemy - określił.



Zauważył, że "zły" w tej sprawie jest fakt, iż to prokurator Ewa Wrzosek dostała to śledztwo. - Ona jest znana z tego, że jest chorobliwie antypisowska, więc sytuację, gdy taka prokurator przesłuchuje sekretarkę partii, której osobiście nienawidzi (...) ta sytuacja jest chora, ona nie powinna mieć miejsca - ocenił Bosak.



- Ta sytuacja nie ma nic wspólnego z zapowiadanym odpolitycznieniem prokuratury. To jest upolitycznienie level hard. Nie wiem, czy da się bardziej - skomentował.



Również obecny w studiu Krzysztof Bogucki z PiS skomentował, że w trakcie przesłuchania Skrzypek została "osaczona", a cała sprawa musi zostać, jak najszybciej wyjaśniona.

Ponownie głos zabrał Grzegorz Schetyna zauważając, że dyskusja między politykami toczy się od kilkudziesięciu minut, a na takiej uwadze zależy PiS. - Ta sprawa będzie wykorzystywana do tworzenia atmosfery wojny. (...) Chcą bezwzględnie, cynicznie wykorzystać sprawę tej śmierci i to widać - stwierdził.

Dyskusję podsumowała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska, mówiąc, że to, co "dzieje się w interencie ze strony PiS-owskiej, to jest granda". - Mówienie o tym, że "reżim zamordował", że ja mam krew na rękach - naprawdę to są wysokie poziomy absurdu. W kontekście śmierci osoby, która nie miała podstawionych żadnych zarzutów, była przesłuchiwana w charakterze świadka, zamiast pochylić się nad jej śmiercią i jeszcze raz przekazać wyrazy współczucia rodzinie, zajmujemy się polityczną nawalanką zupełnie niepotrzebnie - oceniła.

