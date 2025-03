"Stan kliniczny Ojca Świętego pozostał stabilny, co potwierdza postęp zanotowany w ostatnim tygodniu" - czytamy w najnowszym biuletynie medycznym Watykanu, który ukazał się w sobotę wieczorem.

Jak wskazano w komunikacie, papież kontynuuje tlenoterapię. Stopniowo zmniejszana jest natomiast potrzeba nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w godzinach nocnych.

Papież Franciszek. Jest nowy biuletyn medyczny Watykanu

"Ojciec Święty potrzebuje nadal szpitalnej terapii medycznej, fizjoterapii motorycznej i oddechowej" - wskazano, podkreślając, że leczenie to przynosi postępującą, stopniową poprawę.

Z ostatnich komunikatów Watykanu wynika, że stan Franciszka stopniowo się poprawia. Jednocześnie nie jest jasne, na jakim dokładnie etapie leczenia jest obustronne zapalenie płuc, które wcześniej było przyczyną epizodów niewydolności oddechowej i zagrożenia życia. Stan Biskupa Rzymu opisywany jest jako stabilny, ale zarazem złożony.

Choć jak wyjaśniono, bezpośrednie zagrożenie minęło, organizm 88-latka musi odzyskać siły. Wcześniejsze wypowiedzi lekarzy sugerują, że będzie to długi proces, zanim papież mógł wrócić do Watykanu i do pełni obowiązków.

Watykan. Franciszek od miesiąca w poliklinice Gemelli

Przypomnijmy: 14 lutego Franciszek został przyjęty przez zespół specjalistów w poliklinice Gemelli. Mimo miesięcznego pobytu Ojca Świętego w znanej placówce, nie jest on tym papieżem, który był najdłużej w niej hospitalizowany. Jak podkreśliło Vatican News, najwięcej, bo łącznie 150 dni w tym samym szpitalu spędził bowiem Jan Paweł II.

W czasie swojego drugiego pobytu w klinice, po zamachu z 1981 r. - kiedy papież został postrzelony - jego hospitalizacja trwała wówczas 24 dni, od 20 czerwca do 14 sierpnia.

