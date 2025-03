W rozmowie z francuskimi mediami Emmanuel Macron zdradził, że chce przekonać unijnych partnerów do zaprzestania kupowania amerykańskiego sprzętu obronnego i przerzucenia się na francuskie i europejskie odpowiedniki.

ZOBACZ: Macron apeluje ws. obronności. "Potężny plan dla Europy"

- Tym, którzy kupią Patrioty, należy zaoferować francusko-włoski system obrony powietrznej nowej generacji SAMP/T, a tym, którzy kupią F-35, należy zaoferować Rafale. To jest sposób na zwiększenie tempa (europejskiej - red.) produkcji - wyjaśnił.

Francja. Emmanuel Macron apeluje do europejskich państw ws. broni

Jak odnotowuje Politico, zapowiedź prezydenta Francji pojawiła się w momencie, gdy wiele europejskich członków NATO, coraz bardziej uzależnia się od zakupu amerykańskiej broni.

ZOBACZ: Zaskakująca wymiana zdań z udziałem Macrona. Z ust prezydenta padły wulgaryzmy

W tym miesiącu Holandia i Belgia potwierdziły, że nadal będą kupować amerykańskie myśliwce F-35, podczas gdy Portugalia waha się nad zastąpieniem swoich - również amerykańskich - myśliwców F-16 nowocześniejszymi F-35 z powodu "ostatniego stanowiska Stanów Zjednoczonych w kontekście NATO".

Macron zapowiedział, że poprosił francuskie firmy zbrojeniowe o ograniczenie biurokracji i obniżenie kosztów produkcji, aby wzmocnić ich konkurencyjność na rynku.

Wojna w Ukrainie. Macron o rozmieszczeniu europejskich sił pokojowych

Prezydent Francji wyjaśnił również, jak - jego zdaniem - mogłoby wyglądać ewentualne rozmieszczenie europejskich sił pokojowych w Ukrainie. Jak wskazał, celem byłoby "rozmieszczenie kilku tysięcy ludzi z każdego kraju, w kluczowych punktach, w celu przeprowadzenia programów szkoleniowych" i "zademonstrowanie naszego wsparcia w perspektywie długoterminowej".

ZOBACZ: Macron złożył propozycję, bałtycki kraj reaguje. Nie chcą dyskutować

Według Macrona warunki dyktatora Rosji Władimira Putina co do zawieszenia broni w Ukrainie "są nie do przyjęcia". - Oznaczałoby to częściową inwazję na Ukrainę i zamrożenie konfliktu, bez zapewnienia jakiegokolwiek bezpieczeństwa lub gwarancji na przyszłość - ocenił.

Źródło: Politico

WIDEO: Tomasz Lejman o wyborach na Grenlandii. Trzy możliwe scenariusze Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/anw / polsatnews.pl