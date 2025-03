- Sądzę, że dzisiaj nie ma ani potrzeby ani konieczności rozpoczynania tej dyskusji. Mamy wspólny parasol nuklearny w ramach NATO i to pozwala nam czuć się całkowicie bezpiecznie - powiedział Nauseda dziennikarzom.

Wypowiedź padła po sobotniej wideokonferencji z udziałem przedstawicieli 25 państw, której gospodarzem był premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer.

Francuski parasol nuklearny. Jasne stanowisko Litwy

Litewska minister obrony Dovile Szakaliene oświadczyła w piątek, że należy rozpocząć dyskusje na temat zmiany litewskiej konstytucji w celu umożliwienia rozmieszczenia broni jądrowej. Artykuł 137 Konstytucji Litwy stanowi bowiem, że na terytorium kraju nie może znajdować się broń masowego rażenia.

W ubiegłym tygodniu prezydent Francji Emmanuel Macron zaproponował otwarcie debaty na temat rozszerzenia francuskiego parasola nuklearnego na europejskich partnerów.

Propozycja Paryża pojawiła się względu na zagrożenie ze strony Rosji oraz zmianę stanowiska Stanów Zjednoczonych w sprawie wojny w Ukrainie. W niektórych europejskich krajach rozgorzała też debata nad ewentualną potrzebą rozwijania własnych programów nuklearnych.

Broń nuklearna w Polsce? Prezydencki minister zabrał głos

Prezydent Andrzej Duda w opublikowanym w czwartek wywiadzie dla "Financial Times", wezwał Waszyngton do rozmieszczenia broni jądrowej na terytorium Polski. Miałoby to stanowić środek odstraszający przed możliwą agresją ze strony Rosji. Do słów prezydenta niedługo potem nawiązał jego minister.

- Bezpieczeństwo Polski jest najważniejsze. Te sprawy muszą być wyjęte poza aspekt polityczny. A kiedy mówimy o parasolu atomowym rozpiętym nad Polską, to właśnie mówimy o wzmocnieniu polskiego bezpieczeństwa. I tak należy to, co prezydent powiedział dla "Financial Times", rozumieć. Sprawa nuclear sharing nie jest nowa - powiedział na antenie RMF FM Wojciech Kolarski, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP.

PAP/Polsatnews.pl