Donald Tusk opublikował nagranie, w którym zwrócił się do aktora i reżysera Jessego Eisenberga, który niedawno otrzymał polskie obywatelstwo. Premier zaprosił go do Polski i zaproponował udział w szkoleniu wojskowym. - Przyjedź do Polski, a zapewnimy ci takie szkolenie, że rolę nowego Jamesa Bonda będziesz miał w kieszeni - powiedział premier.

Donald Tusk ustosunkował się do reakcji Jessego Eisenberga na doniesienia o szkoleniach wojskowych planowanych w Polsce od 2026 r. Na nagraniu opublikowanym w serwisie X zobaczyć możemy premiera, który ogląda fragment programu "The Tonight Show", w którym hollywoodzki gwiazdor odniósł się do zapowiedzi polskiego rządu.

"Naprawdę nie ma się czego bać! Te ćwiczenia wojskowe są dobrowolne. Więc przyjedź do Polski, a zapewnimy ci takie szkolenie, że rolę nowego Jamesa Bonda będziesz miał w kieszeni" - zapewnił Tusk.

Jesse, zapraszam do Polski!

Jesse, zapraszam do Polski!

Jesse, come over to Poland!

Nagranie kończy się zapowiedzią kontynuacji. Spodziewać możemy się zatem, że to nie jedyna niespodzianka dla Jessego Eisenberga, jaką przygotował polski premier.

Jesse Eisenberg otrzymał polskie obywatelstwo. Reaguje na zapowiedź szkoleń wojskowych

Aktor Jesse Eisenberg w amerykańskim programie rozrywkowym Jimmy'ego Fallona wyznał, że zainteresował się organizowanymi w Polsce szkoleniami wojskowymi dla mężczyzn. Pierwsze informacje w tej sprawie przeczytał dzień po otrzymaniu polskiego obywatelstwa z rąk prezydenta Andrzeja Dudy.

- Następnego dnia przeglądałem portale informacyjne i zobaczyłem, że Polska organizuje szkolenia wojskowe dla mężczyzn - powiedział.

Po tym stwierdzeniu prowadzący popularne talk-show wybuchnął śmiechem i zaproponować Eisenbergowi powrót do programu, gdy ten tylko odbędzie wspomniane szkolenie.

Autor "Prawdziwego bólu" zasugerował przy tym, że być może weźmie w nich udział. - Zastanawiam się, czy będę wyglądać jakoś inaczej. Pewnie nie dadzą mi do roboty nic, co sprawi, że nabiorę więcej mięśni - zażartował aktor.

W piątek Donald Tusk opublikował wpis, w którym po raz pierwszy zwrócił się do Eisenberga. "Drogi Jesse, przygotuj się! Jutro będę miał dla ciebie informacje" - napisał.

Jesse Eisenberg ma polskie korzenie. Mówił o "emocjonalnej więzi"

Jesse Eisenberg nigdy nie krył, że ma polskie korzenie i wielokrotnie odwiedzał nasz kraj. Tu zrealizował też swój film "Prawdziwy ból", opowiadający historię dwóch kuzynów, którzy udają się w podróż po Polsce, śladami swoich przodków. Obraz otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego, Kierana Culkina.

Na początku marca Eisenberg przybył do polskiego przedstawicielstwa przy ONZ w Nowym Jorku, gdzie spotkał się z Andrzejem Dudą. Prezydent nadał mu długo wyczekiwane przezeń polskie obywatelstwo. Podczas swojej przemowy twórca filmowy wyraził swój podziw dla pracowników dawnego niemieckiego obozu na Majdanku w Lublinie.

- Ci utalentowani akademicy mogliby pewnie wykonywać dowolny zawód na świecie, ale wybrali właśnie pracę w tym muzeum - po to, by upamiętniać losy m.in. mojej rodziny. Wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że ci Polacy robią dużo więcej dla upamiętnienia tych losów, niż ja. Dlatego uznałem, że to dobry moment, by nawiązać emocjonalną więź z Polakami - powiedział.

Eisenberg nie jest jedyną postacią związaną z Hollywood, która w ostatnim czasie uzyskała polskie obywatelstwo. W czerwcu media informowały o przyznaniu go twórcy "Czarnego łabędzia", czy "Requiem dla snu" reżyserowi Darrenowi Aronofsky'iemu. Artysta pochodzi z Nowego Jorku, jednak jego babcia urodziła się w Polsce.