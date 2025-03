Jesse Eisenberg zastanawia się nad odbyciem szkolenia wojskowego w Polsce. Jak przyznał w amerykańskim talk-show, pierwsze informacje w tej sprawie przeczytał chwilę po otrzymaniu polskiego obywatelstwa. Celebryta stwierdził przy tym, że jeśli weźmie w nich udział, to pewnie nic "nie dadzą mu do roboty, co sprawi, że nabierze więcej mięśni".