Tatrzański Park Narodowy zaapelował do turystów o ostrożność w związku z pojawieniem się oznak przebudzenia się niedźwiedzi z zimowego snu. Ocieplenie sprawiło, że przyroda zaczyna ożywać ponownie, a to oznacza, że w czasie spacerów można się natknąć na wyjątkowo groźne zwierzęta.

Po fali ciepłych dni w Tatry wróciła zima. Na Kasprowym Wierchu w sobotę rano leżało 61 cm śniegu. Biało zrobiło się też w Zakopanem, gdzie spadło kilka cm białego puchu i chwycił mróz. Na przyszły tydzień zapowiadane jest ocieplenie, a tatrzańska przyroda budzi się do życia – pojawiły się niedźwiedzie.

"Choć w najbliższych dniach spodziewane jest ochłodzenia i opady śniegu, to będzie krótki epizod zimy, bo już w kolejnym tygodniu zapowiadane jest słońce i wzrost temperatur. Na tatrzańskich halach pojawiają się pierwsze wiosenne kwiaty: krokusy, wawrzynki wilczełyko, lepiężniki i podbiały, a z zimowej hibernacji budzą się również żaby trawne. Przyrodnicy z TPN zaobserwowali też ślady niedźwiedzi budzących się po zimowym śnie" – przekazał PAP Tomasz Zając, przewodnik i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN).

Tatry. Niedźwiedzie budzą się z zimowego snu

Z obserwacji przyrodników wynika, że niedźwiedzie zaczynają poszukiwać w lasach reglowych zielonych roślin, wygrzebują korzenie, ale też pojawiają się w pobliżu ludzkich osiedli w Zakopanem, gdzie są wabione kuchennymi odpadkami. Drapieżniki szukają też padliny wygrzebując spod śniegu padłe kozice, które zginęły w lawinach.

Niedźwiedź brunatny to największy europejski drapieżnik - jest wszystkożerny - żywi się zarówno roślinami, jak i padliną. Zając przestrzega przed ryzykownymi zachowaniami podczas spotkania ze zwierzęciem na górskim szlaku.

"Spotkanie z niedźwiedziem może być groźne wtedy, gdy znajdziemy się na przykład między niedźwiedzicą a młodymi. Natomiast kiedy spotkamy niedźwiedzia na szlaku, to powinniśmy oddalić się w drugim kierunku. Nie można natomiast uciekać, hałasować, rzucać w niego kamieniami, bo to może go sprowokować do ataku, a na krótkim dystansie niedźwiedź rozpędza się nawet do 50 km/h, więc nie mamy szansy ucieczki" — ostrzega Zając.

Tatrzański Park Narodowy doradza ostrożność

Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o zachowanie ostrożności i dbanie o porządek. Odpowiednie zabezpieczenie odpadów ograniczy ryzyko kontaktu ludzi z niedźwiedziami, poprawiając bezpieczeństwo zarówno dla turystów, jak i dzikich zwierząt.

W Tatrach od wysokości 1600 m n.p.m. obowiązuje trzeci, znaczny stopień zagrożenia lawinowego.