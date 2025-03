We wtorek około godziny 18:00 chłopiec wyszedł z obrębu podwórka, podążając za swoim psem. Do zdarzenia doszło we wsi Czerniowce w Ukrainie, gdy maluch pozostawał pod opieką babci. Jego oddalenia nie zauważono, a gdy zniknięcie wyszło na jaw, bliscy natychmiast zawiadomili policję.

W związku z zapadającym zmrokiem i spadkiem temperatury w poszukiwania trzylatka zaangażowało się blisko pół tysiąca osób, w tym lokalni mieszkańcy, funkcjonariusze policji i straży granicznej. Mundurowi sprawdzali wszelkie budynki, zarośla, studnie, wąwozy i pola. W poszukiwaniach pomagały drony, kamery termowizyjne i wyszkolone psy.



Niestety chłopca nie udało się odnaleźć przed nocą.

Ukraina. Wierny pies uratował trzylatka. Nie odstąpił go na krok

Rano 12 marca podczas kontynuacji poszukiwań trzylatka znaleziono w wąwozie na lokalnym wysypisku śmieci, kilka kilometrów od domu jego babci. Leżące dziecko jako pierwszy zauważył jeden z mieszkańców wsi.

Jak opisuje policja obwodu winnickiego, blisko chłopca znajdował się jego wierny przyjaciel pies Barbos, który nie odstępował go ani na chwilę. "Pies cały czas go ogrzewał, gdyż padał deszcz, dzięki czemu stan dziecka jest stosunkowo zadowalający - lekarze stwierdzili hipotermię i po zbadaniu zabrano go do szpitala" - przekazali funkcjonariusze.



Dzięki pomocy czworonoga chłopiec uniknął najgorszego. W szpitalu został poddany fachowej opiece. W opublikowanym komunikacie, policjanci podziękowali setkom osób za niezwykłe zaangażowanie w poszukiwanie.