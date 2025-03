Dramat w austriackich Alpach. Lekarze walczą o życie Polaka

Poważny wypadek Polaka w austriackich Alpach. 30-letni snowboardzista najprawdopodobniej uderzy w skałę podczas jazdy. Nieprzytomny mężczyzna w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. Lekarze walczą o jego życie.

Do wypadku doszło w piątek po południu na lodowcu Stubai w Neustift w jednej z tyrolskich dolin. 30-letni snowboardzista z Polski, jak podejrzewa policja, najprawdopodobniej zderzył się ze skałą. Gdy na miejsce dotarła pomoc, mężczyzna był nieprzytomny.

Austria. Wypadek na stoku w Alpach. Ranny 30-letni Polak

Będący w stanie krytycznym Polak natychmiast trafił na oddział urazowy kliniki w Innsbrucku, gdzie trwa walka o jego życie. Wszelkie okoliczności wypadku badają odpowiednie służby. Wiadomo na razie, że zajście miało miejsce nieopodal wyznaczonej trasy narciarskiej.

Zgodnie z przekazywanymi informacjami, akcja ratunkowa była bardzo trudna, ponieważ ze względu na złe warunki pogodowe nie można było użyć śmigłowca. W związku z tym ratownicy zwieźli Polaka w specjalnej gondoli do doliny, skąd zabrano go do placówki medycznej.

Tragiczne zdarzenie w Bormio. Policja szuka sprawcy

Pod koniec stycznia do tragicznego wypadku z udziałem innego polskiego obywatela doszło na stoku we włoskim Bormio. Nieznany sprawca wjechał wówczas w 27-latka i uciekł z miejsca zdarzenia.

Poszkodowanym był instruktor snowboardu z Polski, który w chwili wypadku szkolił grupę licealistów. Kursanci udzielili mu pierwszej pomocy, a po 30 minutach na miejscu pojawił się śmigłowiec ratunkowy.

Mężczyzna trafił do szpitala w Sondalo z poważnymi obrażeniami głowy i klatki piersiowej. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej.