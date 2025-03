Do tragicznego wypadku doszło w Liszkach, nieopodal Krakowa. Mężczyzna przechodzący przez przejście dla pieszych został potrącony przez ciężarówkę. Przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili zgon. Wciąż trwają działania służb, a droga jest zablokowana.

Zawiadomienie o wypadku na drodze wojewódzkiej nr 780 małopolska straż pożarna otrzymała po godz. 14:40. Doszło do niego w centrum miejscowości Liszki, w powiecie krakowskim.

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że 64-letni mężczyzna przechodził przez przejście dla pieszych, gdy uderzył w niego samochód ciężarowy typu tir.

Tragiczny wypadek pod Krakowem. 64-latek wpadł pod tira

- W chwili przybycia strażaków osoba znajdowała się pod ciężarówką. Obrażenia ciała były na tyle poważne, że ratownicy medyczni od razu stwierdzili zgon - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl mł. kpt. mgr Hubert Ciepły z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Policja zbadała stan trzeźwości kierującego ciężarówką, w chwili wypadku nie znajdował się pod wpływem alkoholu.

Na miejscu zdarzenia wciąż trwają działania służb. Obecny jest też prokurator, który został wezwany w celu dokładnego ustalenia przyczyn wypadku. Kierowcy muszą być przygotowani na znaczne utrudnienia na drodze. Służby wyznaczyły już objazdy.

- Jeśli ktoś zna to miejsce, powinien je omijać, by szybciej dotrzeć do domu - poleciła st. sierż. Klaudia Bletek z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.