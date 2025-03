Stolica Apostolska otrzymała listę uwięzionych w Rosji ukraińskich obywateli. "Liczymy na wsparcie w ich uwolnieniu" - zaapelował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak zaznaczył głos z Watykanu "jest bardzo ważny w drodze do osiągnięcia pokoju".

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z sekretarzem Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem.

"Życzyłem papieżowi Franciszkowi szybkiego powrotu do zdrowia i podziękowałem mu za modlitwy i wsparcie moralne naszego narodu, a także za pomoc w powrocie do domu ukraińskich dzieci deportowanych przez Rosję" - przekazał we wpisie w serwisie X.

Zełenski apeluje o pomoc do Watykanu. "Otrzymali listę"

Zełenski przekazał też Stolicy Apostolskiej listę nazwisk ukraińskich mężczyzn i kobiet przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach i obozach. "Liczymy na wsparcie w ich uwolnieniu" - zaapelował.

Jak ocenił, wymiana więźniów i 30-dniowy rozejm to najszybsze kroki, które mogą doprowadzić do sprawiedliwego i trwałego pokoju. "Ukraina jest gotowa je zawrzeć, ponieważ naród ukraiński pragnie pokoju bardziej niż ktokolwiek inny" - podkreślił.

Zdaniem ukraińskiego prezydenta jedyną stroną, która chce kontynuacji wojny, jest Rosja. "Świat widzi, jak Rosja celowo stawia warunki, które jedynie wszystko komplikują i opóźniają" - skomentował.

"Głos Stolicy Apostolskiej jest bardzo ważny na drodze do pokoju. Dziękujemy za chęć podjęcia wysiłków na rzecz naszego wspólnego celu, za modlitwy za Ukrainę i pokój" - podsumował Zełenski.