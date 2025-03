Szczegóły zawieszenia broni w Ukrainie. Zełenski zabrał głos

"Niestety, od ponad doby świat nie usłyszał żadnej znaczącej odpowiedzi ze strony Rosji na przedstawione propozycje" - napisał Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych.

W efekcie rozmów delegacji Ukrainy i Stanów Zjednoczonych w Arabii Saudyjskiej Kijów zgodził się na 30-dniowe zawieszenie broni w wojnie z Moskwą.

"To po raz kolejny potwierdza, że to Rosja chce kontynuować wojnę i będzie starała się jak najbardziej opóźnić zawarcie pokoju. Mamy nadzieję, że presja Stanów Zjednoczonych będzie wystarczająca, aby zmusić Rosję do zakończenia wojny" - oświadczył Zełenski.

Będzie zawieszenie broni w Ukrainie? Zełenski o szczegółach ustaleń z USA

Prezydent spotkał się w czwartek z ukraińską delegacją, która we wtorek rozmawiała z Amerykanami w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej. Po spotkaniu Zełenski ocenił, że negocjacje z USA były konstruktywne.

Przypomniał także, że Ukraina proponowała podczas rozmów rozejm z Rosją w powietrzu i na morzu, lecz strona amerykańska dodała do tego jeszcze rozejm na lądzie. "Ukraina przyjmuje tę propozycję. Ważną kwestią jest kontrola (nad przestrzeganiem ewentualnego porozumienia) i jesteśmy wdzięczni Amerykanom za gotowość zorganizowania technicznych aspektów tej kontroli" - podkreślił Zełenski.

Wojna w Ukrainie. Zełenski: Ukraina jest gotowa

"Ukraina jest zdecydowana podjąć szybkie kroki w kierunku pokoju i jesteśmy gotowi zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby stworzyć wszelkie możliwości niezawodnego, trwałego i godnego pokoju" - zadeklarował prezydent.

W czwartek propozycja 30-dniowego zawieszenia broni w wojnie między Ukrainą i Rosją ma być omawiana w Moskwie. Udał się tam amerykański wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, który ma zostać przyjęty przez rosyjskiego przywódcę Władimira Putina.