Rafał Trzaskowski na pierwszym miejscu w wyścigu do Pałacu Prezydenckiego z wynikiem 35,7 proc. - wynika z nowego sondażu. Druga lokatę zajął Karol Nawrocki z 22,3 proc. poparcia. Na ostatnim miejscu podium znalazł się Sławomir Mentzen, którego wskazało 15 proc. badanych. We wcześniejszym badaniu doszło do zaskakującej zmiany na drugim miejscu, które przypadło Mentzenowi.