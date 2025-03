- Mówić o tym należy, jeżeli będziemy to mieć dogadane z sojusznikami - powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak o apelu Andrzeja Dudy do USA o przeniesienie głowic atomowych do Polski. - Poparłbym takie stanowisko, ale pod warunkiem, że jest ono realne - zaznaczył. Siemoniak dodał, powinniśmy robić wszystko dla bezpieczeństwa.