- Nie można wykluczać żadnych pomysłów, które zwiększają bezpieczeństwo Polski - powiedział wicepremier Krzysztof Gawkowski o apelu prezydenta Andrzeja Dudy do USA o przeniesienie głowic atomowych do Polski. Jak podkreślił polityk, w sprawach bezpieczeństwa nie ma żadnych rozbieżności miedzy prezydentem a rządem. - Ale to nie zależy od decyzji Polski, ale od prezydenta USA - wyjaśnił Gawkowski.