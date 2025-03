Samolot ze Steve'em Witkoffem, specjalnym wysłannikiem prezydenta USA na pokładzie wylądował w Moskowie. Był to najlepiej śledzony lot na Flightradarze. Między Moskwą a Waszyngtonem mają trwać rozmowy dotyczące amerykańskiej propozycji rozejmu, na którą przystał wcześniej Kijów.

Reuters powołał się na doniesienia rosyjskiej agencji TASS, która śledzi lot za pośrednictwem serwisu Flightradar. Wizyta Witkoffa w Moskwie była zapowiadana już wcześniej.

Był to najlepiej śledzony lot na Flightradarze, kiedy maszyna zbliżała się do stolicy Rosji obserwowało ją około 20 tys. osób. To kilka razy więcej niż pozostałe samoloty.

Propozycja rozejmu. Steve Witkoff w Moskwie

Wysłannik prezydenta Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff zaczyna odgrywać coraz większą rolę w rozmowach amerykańsko-rosyjskich dotyczących zakończenia działań wojennych na Ukrainie.

W środę administracja Trumpa miała przedstawić Kremlowi szczegóły swojej propozycji 30-niowego rozejmu. Wcześniej strona ukraińska przystała na propozycję Amerykanów.

ZOBACZ: Prezydent Andrzej Duda zaapelował do USA. Chce przeniesienia głowic nuklearnych do Polski

Według Reutera w odpowiedzi Rosjanie mieli przesłać do Białego Domu listę swoich warunków. Kreml nie potwierdził tej informacji.

Kwestie Ukraińskie. Putin zabierze głos na konferencji

Agencja TASS poinformowała w czwartek rano, że o kwestiach związanych z Ukrainą rosyjski przywódca Władimir Putin wypowie się podczas wspólnej konferencji prasowej z Alaksanderm Łukaszenką, który tego dnia przyleciał do Moskwy.

ZOBACZ: USA wywierają presję na Rosję. Zełenski o "silnych krokach"

Niedługo później Reuters cytując rosyjskie ministerstwo spraw zagranicznych podał, że Kreml będzie gotów do omówienia "inicjatyw USA i Ukrainy w przyszłych kontaktach z Waszyngtonem". Nie wykluczono, że rozmowy mogą się odbyć jeszcze dzisiaj.

Biały Dom zaangażowany w rozmowy

Doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz rozmawiał ze swoim rosyjskim odpowiednikiem - przekazała w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.

Dodała, że administracja USA zachęca Rosję do zawieszenia broni.

Leavitt nie zdradziła szczegółów rozmowy Waltza z jego odpowiednikiem (prawdopodobnie doradcą Putina Jurijem Uszakowem - red.), lecz stwierdziła, że "zespół prezydenta pozostaje zaangażowany" w rozmowy z Rosjanami.

- Wzywamy Rosjan do podpisania tego planu (zawieszenia broni). Tak blisko pokoju nie byliśmy dotąd w tej wojnie. Jesteśmy na ostatnich 10 metrach, a prezydent oczekuje, że Rosjanie pomogą nam wbiec z tym do strefy końcowej - powiedziała.

Rzeczniczka nie przesądzała, czy dojdzie wkrótce do rozmowy prezydentów Trumpa i Putina.