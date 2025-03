Jeśli piwnica, to i "schron". Idą zmiany w budownictwie

- Rozpoczynamy prace nad przygotowaniem miejsc schronienia i schronów - powiedział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz. Jak dodał, jednym z pierwszych realizowanych zadań będzie odbudowa schronów pod tzw. szkołami tysiąclecia. - W budżecie są na to specjalne środki - zaznaczył wiceminister.

- Rozpoczynamy proces odbudowy i renowacji miejsc schronienia i schronów. Na początek należy przywrócić funkcjonalność tym budynkom, które miały miejsca takie miejsca - powiedział na I Kongresie Obrony Cywilnej w Warszawie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Leśniakiewicz.

Jak dodał, jednym z pierwszych realizowanych zadań będzie odbudowa schronów pod tzw. szkołami tysiąclecia. - W budżecie są na to przygotowane specjalne środki - zaznaczył wiceminister.

- Najnowsze regulacje mówią, że gdzie są obiekty przeznaczone dla schronienia ludności, to administrator będzie musiał je zgłosić - przypomniał Leśniakiewicz.

- Straż pożarna zrobiła już raz taką lustrację, ale stan tych miejsc był bardzo zróżnicowany. Chodzi o schrony i miejsca schronienia na terenach starszych osiedli, w fabrykach itp. My chcemy ponownie je zbadać i ocenić czy nadają się do remontów - powiedział wiceszef MSWiA. Jak zaznaczył, samorząd może finansować nawet do 100 proc. kosztów naprawy.

Ustawa o ochronie cywilnej. Rusza budowa i remont schronów

Wiceminister zaznaczył, że od 2026 roku obiekty, które będą miały w planach budowy części podziemne - garaże, piwnice itp. - będą musiały spełnić warunki tzw. miejsc doraźnego schronienia.

- Wydamy przepis, który ma wyszczególnić, jakie trzeba spełniać warunki. Prezentujemy podejście systemowe do zabezpieczenia ochrony ludności cywilnej - powiedział wiceszef MSWiA.

- Mamy także porozumienie ws. zakupu systemu do szybkiej budowy obiektów infrastrukturalnych, czy to miejsc doraźnego schronienia, czy ukryć. Da nam to nowe możliwości związane z szybszym zainwestowaniem w te obszary - powiedział.

- W ramach środków przeznaczonych na Program Ochrony Ludności przeznaczymy pieniądze na tę nową technologię - dodał. Wiceszef MSWiA zaznaczył, że na początek będą to miejscowości tzw. podwyższonego ryzyka oraz w ramach "Tarczy Wschód".