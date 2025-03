Niż genueński wkracza do Polski. Nadciągają potężne ulewy

Ostrzeżenia przed intensywnym deszczem i śniegiem wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy przestrzegli, że do Polski zbliżył się niż genueński, który namiesza w pogodzie. Deszczowa aura dotknie niemal całego kraju, a niebo przykryją chmury i mgły.

IMGW wydaje alerty pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Ostrzeżenia dotyczą północno-wschodniego krańca Polski, w tym m.in. Olsztyna, Suwałk, powiatu mrągowskiego, giżyckiego i węgorzewskiego.



"Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm" - napisali synoptycy. Ostrzeżenia obowiązują do nocy 14 marca.



Równie niebezpieczna sytuacja dotyczy południowo-zachodniej części kraju. Jednak tam oprócz deszczu meteorolodzy spodziewają się także intensywnych opadów śniegu. Biały puch może być obecny w powiecie lwóweckim, karkonoskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim i kłodzkim.

"Na obszarach powyżej 300 m n.p.m prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm" - podano w komunikacie. W tych samych obszarach, jednak rozrastając się aż do powiatów górowskiego, milickiego, oleskiego, głubczyckiego, zahaczając o miasta takie jak Legnica, Wrocław i Opole będą występować silne opady deszczu.

IMGW ostrzega. Deszczowa pogoda zawitała do Polski

Deszczowa pogoda może jednak nawiedzić większą część kraju. Bez parasola nie obędzie się za sprawą niżu genueńskiego, który naciąga nad Polskę.



"Przed nami dzień z dynamiczną pogodą, w związku z niżem genueńskim spodziewamy się dziś intensywnych opadów deszczu" - podali synoptycy IMGW. "Wysokie sumy opadów są prognozowane w woj. dolnośląskim, opolskim, a także warmińsko mazurskim i częściowo podlaskim. Tam w ciągu 24 h może spaść od 30 do 40 mm deszczu" - przestrzegają.

W czwartek po południu deszcz ze śniegiem możliwy jest również w centrum i na zachodzie kraju. Za to na południowym-wschodzie możliwe burze. Ponura aura, deszcz i duże zachmurzenie mogą być kłopotliwe szczególnie dla kierowców, którzy powinni zachować w czasie jazdy szczególną ostrożność. Nogę z gazu warto też zdjąć ze względu na mgły, które mogą ograniczyć widoczność do ok. 100 metrów.

Synoptycy apelują. Mniej czasu na zewnątrz i odpowiednia odzież

Ze względu na znaczne pogorszenie pogody meteorolodzy wystosowali apel do wszystkich obywateli. "Z uwagi na istotne pogorszenie się warunków pogodowych w Polsce (...) rekomenduje się wyraźne skracanie pobytu na terenie otwartym" - podali synoptycy.

"Meteoropaci powinni pamiętać, że ich organizm może być osłabiony, dlatego ważne jest zadbanie o wcześniejszy wypoczynek i właściwe zaplanowanie obowiązków. Mieszkańcy wschodniej Polski szczególnie powinni pamiętać o zastosowaniu odzieży o zwiększonej termoizolacyjności" - przypomina IMGW.