Miał we krwi prawie 3 promile alkoholu, obowiązywał go dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a dodatkowo tego samego dnia brał udział w kolizji, z której miejsca uciekł.



45-latek został zatrzymany, gdy omyłkowo skręcił wprost na placyk przed głównym wejściem do @Policja_KSP.… pic.twitter.com/xrPEaZa0GI