Amerykanie przywrócili dostawy pomocy militarnej dla Ukrainy przez lotnisko w Jasionce koło Rzeszowa. Potwierdził to szef MSZ Radosław Sikorski, precyzując, że jej poziomy są takie, jak przed zawieszeniem. Z kolei reporterka Polsat News, która przyjechała na podkarpackie lotnisko, dostrzegła tam "lekkie ożywienie", a w okolicach przeładunkowego terminala "samochody ciężarowe gotowe do konwoju".

Do centrum logistycznego Rzeszów-Jasionka znów zaczęły trafiać dostawy uzbrojenia ze Stanów Zjednoczonych dla walczącej Ukrainy. Informacje w tej sprawie przekazał minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w czasie wspólnej konferencji ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Andrijem Sybihą.

- Faktycznie można stwierdzić, ze coś w tym kierunku rzeczywiście się dzieje - przekazała na antenie Polsat News reporterka Katarzyna Szczyrek, która w środę była w Jasionce.

Według ustaleń dziennikarki zaobserwowano "lekkie ożywienie" w rejonie podkarpackiego lotniska, zwłaszcza w strefie niedostępnej dla mediów, gdzie obowiązuje absolutny zakaz fotografowania. - Przy terminalu przeładunkowym stoją samochody ciężarowe gotowe do konwoju (...) Jest więcej patroli zarówno policyjnych i wojskowych - opisała.

Pomoc dla Ukrainy w Jasionce. "Dostawy z USA wróciły do poprzednich poziomów"

Jak przekazał Andrij Sybiha, jednym z kluczowych rezultatów ostatnich negocjacji z USA, które zorganizowała Arabia Saudyjska, jest właśnie wznowienie dostarczania broni do Jasionki i dalej do Ukrainy. - Także jest to decyzja bardzo ważna, w szczególności teraz, dla naszej obrony - przekazał szef ukraińskiego MSZ.

Z kolei Radosław Sikorski uściślił, że "dostawy uzbrojenia przez Jasionkę wróciły do poprzednich poziomów". Przyznał przy tym, że z Sybihą konsultowali się przed rokowaniami USA - Ukraina. Jak przypomniał, konsultacje te poprzedziła jego rozmowa telefoniczna ze specjalnym wysłannikiem USA ds. Ukrainy i Rosji gen. Keithem Kellogiem.

Negocjacje USA - Ukraina. Osiągnięto porozumienie

Ukraińcy i Amerykanie po negocjacjach w Arabii Saudyjskiej wydali wspólny komunikat. Czytamy w nim, że Kijów "wyraził gotowość przyjęcia amerykańskiej propozycji natychmiastowego wprowadzenia tymczasowego, 30-dniowego zawieszenia broni, które może zostać przedłużone za obopólną zgodą stron - pod warunkiem akceptacji i jednoczesnego wdrożenia przez Federację Rosyjską".

"Stany Zjednoczone jasno dadzą Rosji do zrozumienia, że wzajemność ze strony Rosji jest kluczem do osiągnięcia pokoju (...), natychmiast znoszą przerwę w wymianie informacji wywiadowczych i przywracają pomoc w zakresie bezpieczeństwa dla Ukrainy".

