- Radosław Sikorski jest znany jako ten, który obrażał Trumpa. Jego żona robiła to samo - mówił w środowym "Graffiti" poseł PiS Przemysław Czarnek. W ten sposób odniósł się do sprzeczki szefa MSZ z Elonem Muskiem. Jednocześnie były minister edukacji przyznał, że polscy politycy nie powinni oklaskiwać zachowania miliardera, a on sam "nie podpisuje się" pod słowami Muska.