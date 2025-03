Dramatyczna noc w Legnicy. W wyniku ataku ostrym narzędziem ranne zostały dwie osoby. Stan jednej z nich jest ciężki. Podczas obławy sprawca zabarykadował się w mieszkaniu, ale zdążył z niego uciec. Mundurowi odnaleźli nóż, który najpewniej posłużył do ataku. - Tożsamość sprawcy jest znana - zapewniła w Polsat News mł. asp. Anna Tersa z lokalnej policji.

We wtorek wieczorem w Legnicy na Alei Rzeczypospolitej doszło do ataku nożownika - przekazał lokalny portal lca.pl. Jak dodano, w wyniku napaści ranni zostali dwaj mężczyźni.

Na miejsce zdarzania wezwano służby. Jak poinformowano, ratownicy przeprowadzili reanimację jednego z poszkodowanych. Mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala. Stan drugiego rannego także jest poważny. - Tożsamość sprawcy jest znana. Trwają jego poszukiwania - przekazała w Polsat News mł. asp. Anna Tersa z KMP w Legnicy.

Legnica. Nożownik zabarykadował się w mieszkaniu, później uciekł

Lokalny portal ustalił, że sprawca prawdopodobnie jest mieszkańcem jednego z bloków przy Alei Rzeczypospolitej. Policja podejrzewała, że nożownik zabarykadował się w mieszkaniu.

Na miejsce wezwano straż pożarną, która pomogła w dostaniu się do środka. Po wejściu do mieszkania okazało się, że mężczyzna zdążył uciec. Potwierdziły to nagrania z monitoringu. W pobliżu śmietników, niedaleko miejsca zdarzenia, funkcjonariusze odnaleźli nóż, który prawdopodobnie był narzędziem ataku.