Szydłów, nazywany "polskim Carcassonne", zachwyca średniowiecznym układem urbanistycznym i dobrze zachowanymi murami obronnymi. Choć francuski pierwowzór jest bardziej znany, to właśnie w tej świętokrzyskiej miejscowości można poczuć autentyczny klimat dawnych wieków.

To jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w Polsce. Szydłów, może poszczycić się historią sięgającą XII wieku, kiedy pojawiły się pierwsze wzmianki o tej osadzie.

Jego charakterystycznym elementem są mury obronne, które w dużej mierze przetrwały do dziś. Oprócz zamku można tu znaleźć wąskie uliczki, stare bramy i wieże, tworzące niepowtarzalny klimat dawnych czasów.

Zabytki Szydłowa to coś więcej niż mury

To, co sprawia, że Szydłów zasłużył na miano polskiego Carcassonne, to nie tylko jego imponująca architektura, jak Kościół św. Władysława, zamek czy fragmenty średniowiecznych uliczek - ale również oryginalny układ urbanistyczny.

wikimedia Średniowieczny zamek w Polsce zachwyca turystów. Porównuje się go do Carcassonne

Pierwotne rozmieszczenie ulic, wież, bram i murów obronnych stanowi ogromną wartość historyczną i turystyczną, która przyciąga do tej małej miejscowości nawet 25 tys. turystów rocznie.

W 2020 roku zakończyła się warta ponad 13 mln zł rewitalizacja średniowiecznych zabytków, takich jak szpital św. Ducha, synagoga i budynek skarbczyka.

Carcassonne. Potęga średniowiecznej Francji

Carcassonne, położone na południu Francji, to jedno z najsłynniejszych średniowiecznych miast w Europie. Otoczone potężnymi murami obronnymi, stanowi jeden z symboli francuskiego dziedzictwa i w 1997 roku zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

ZOBACZ: Niezwykła budowla na historycznym polu bitwy. Nowa atrakcja Podkarpacia

W przeciwieństwie do Szydłowa, Carcassonne jest znacznie większe i bardziej rozbudowane. Jednak ze względu na swoją turystyczną popularność (odwiedzaną co roku przez 3-4 mln osób), średniowieczna atmosfera jest tam mniej odczuwalna - na każdym kroku dominują restauracje i sklepy z pamiątkami.

Szydłów a Carcassonne. Które miasto piękniejsze?

Porównanie Szydłowa i Carcassonne to kwestia subiektywna, ponieważ każde z tych miejsc ma swój niepowtarzalny urok. Francuskie miasto imponuje rozmachem i skalą, natomiast polski odpowiednik zachwyca spokojem i kameralną atmosferą, pozwalającą w pełni poczuć średniowieczny klimat.

ZOBACZ: Nie tylko Tatry. W tych miejscach krokusy tworzą najpiękniejsze bajkowe krajobrazy

Miasto w województwie świętokrzyskim przyciąga turystów szukających ciszy i autentyczności, podczas gdy jej francuski odpowiednik stawia na bardziej komercyjne podejście do historii.

Brak tłumów w Szydłowie sprawia, że spacerując po jego uliczkach, można poczuć atmosferę dawnych czasów bez pośpiechu i zgiełku. To miasto bez wątpienia zasługuje na uwagę jako jedno z wyjątkowych miejscowości w Polsce.

red. / Polsatnews.pl