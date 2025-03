Ukraińskie wojska w obwodzie kurskim są okrążone - twierdzi rosyjski generał Walerij Gierasimow. Naczelny dowódca sił ukraińskich informuje z kolei, że jego żołnierze "będą kontynuować operację, tak długo, jak to będzie konieczne". Ołeksandr Syrski podkreśla zarazem, że priorytetem jest ratowanie żołnierzy. Obwód kurski po raz pierwszy od ukraińskiej ofensywy odwiedził w środę Władimir Putin.

Zdaniem generała Walerija Gierasimowa, którego cytuje propagandowa agencja RIA Novosti, siły zbrojne Rosji "wyzwoliły ponad 1,1 tys. kilometrów kwadratowych terytorium na pograniczu kurskim".

- W ciągu ostatnich pięciu dni wyzwolono 24 osady i 259 km kwadratowych w regionie. W niektórych rejonach wojska z pogranicza kurskiego przekroczyły granicę państwową i wkroczyły na teren obwodu sumskiego - twierdzi szef sztabu generalnego sił zbrojnych Rosji.

Według ostatniej analizy Ośrodka Studiów Wschodnich pod kontrolą Kijowa zostało "mniej niż 200 km kwadratowych terytorium Federacji Rosyjskiej". Z kolei - jak wcześniej podawała agencja Reutera - Ukraina kontroluje około 500 kilometrów kwadratowych rosyjskiego obwodu.

Rosja ogłasza sukces w obwodzie kurskim. "Plan Kijowa się nie powiódł"

Zdaniem Gierasimowa Ukraina straciła w obwodzie kurskim 67 tys. żołnierzy. "Ciężkie straty" - według twierdzeń Moskwy - Kijów miał ponieść podczas "wyzwalania Małaja Łoknia przez wojska rosyjskie".

- Kijów chciał stworzyć przyczółek w obwodzie kurskim i uczynić z tej sytuacji kartę przetargową. Plany Kijowa w obwodzie kurskim nie powiodły się - mówił wojskowy.

Jak stwierdził, "operacja przepuszczenia rosyjskiego wojska" do Sudży "była zaskoczeniem dla sił ukraińskich". - Grupa Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie kurskim jest otoczona, odizolowana i systematycznie niszczona - uważa Gierasimow.



- Wojsko ukraińskie, widząc beznadziejność sytuacji, aktywnie się poddaje, 430 bojowników dostało się do niewoli. Rosyjskie siły zbrojne kontynuują wyzwalanie regionu, mając na celu jak najszybsze dotarcie do granicy państwowej - mówił rosyjski generał.

Ukraina reaguje na oświadczenie Moskwy. "Tak długo, jak to będzie konieczne"

Na twierdzenia Gierasimowa zareagował w mediach społecznościowych naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski.

Wojskowy napisał, że armia Kijowa będzie kontynuować operację w rosyjskim obwodzie kurskim "tak długo, jak będzie to właściwe i konieczne". Dodał jednocześnie, że walki trwają w mieście Sudża i jego okolicach.

"(Ukraińskie) jednostki sił obronnych manewrują na bardziej dogodne pozycje, jeśli to konieczne" - oznajmił generał, dodając, że priorytetem jest ratowanie życia żołnierzy.

Putin w obwodzie kurskim. Zapowiada "całkowite wyzwolenie" regionu

W środę do jednego z posterunków dowodzenia w obwodzie kurskim przybył Władimir Putin - przekazał rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Była to pierwsza wizyta rosyjskiego dyktatora w regionie, który w sierpniu 2024 roku zaatakowała Ukraina.

Zdaniem Putina, którego także cytuje RIA Novosti, wojska rosyjskie są w stanie "ostatecznie pokonać" Ukraińców w obwodzie kurskim i "całkowicie go wyzwolić". Proponował, by "rozważyć utworzenie strefy bezpieczeństwa wzdłuż granicy państwowej".

- Ci, którzy sprzeciwiają się Rosji w obwodzie kurskim, są terrorystami. Wrogów wziętych do niewoli należy traktować jak terrorystów - mówił Putin, dodając, że "zagraniczni najemnicy nie są objęci konwencją o traktowaniu jeńców wojennych". - Wszyscy, którzy znaleźli się w niewoli, muszą być traktowani w sposób humanitarny - stwierdził.

- Mam wielką nadzieję, że wszystkie misje bojowe, przed którymi stoją nasze jednostki, zostaną, bez wątpienia, wypełnione - cytuje Putina propagandowa RIA Novosti.

Ukraina miała wycofać się z Sudży w obwodzie kurskim

Wcześniej w środę ukraińskie media informowały, powołując się na mapy projektu DeepState, że Siły Zbrojne Ukrainy wycofały się z rosyjskiej Sudży, jednak pozostają jeszcze we wsiach na zachód od tej miejscowości w obwodzie kurskim.

Wojska ukraińskie - nieoczekiwanie dla Moskwy - wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.