Siły Zbrojne Ukrainy miały wycofać się z rosyjskiej Sudży w obwodzie kurskim, jednak pozostają jeszcze we wsiach na zachód od tej miejscowości - wynika z danych serwisu DeepState, który nanosi na mapy pozycje wojsk Kijowa i Moskwy. Agencja Unian zaznacza, że doniesienia te nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez stronę ukraińską.

Sytuacja w obwodzie kurskim zmienia się dynamicznie. Ukraiński projekt DeepState zaktualizował mapę linii frontu, z której wynika, że Sudża nie znajduje się już pod kontrolą Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Mapa została zaktualizowana. Wróg zajął Machnowkę, Zamostje, Kazachia Loknia i posunął się w kierunku Jasenowoje i Skudne" - podaje DeepState.

Jak dodaje agencja Unian, autorzy serwisu nie wspominają bezpośrednio o mieście Sudża jednak tworzona przez projekt DeepState mapa wskazuje wyraźnie, że terytorium miejscowości nie znajduje się już pod kontrolą sił ukraińskich.

ZOBACZ: Ukraińscy żołnierze dziękują USA za broń. Może teraz Trump usłyszy

"Jedynie jej zachodnia część nadal leży w 'szarej' strefie, czyli nie jest zapewne kontrolowana przez żadną ze stron" - tłumaczy Unian.

Ukraina straciła kontrolę w obwodzie kurskim. Rosjanie wkroczyli do Sudży

Wojska rosyjskie wkroczyły wcześniej do ​​miasta Sudża i stoczyły tam walki z ukraińskimi żołnierzami - przekazał serwis Suspilne, powołując się na wojskowego, którego jednostka stacjonuje w obwodzie kurskim. Według rozmówcy ukraińskie siły wycofały się, gdyż przeciwnik przejął kontrolę nad główną trasą łączącą Sudżę z ukraińskim miastem Sumy.

ZOBACZ: Atak powietrzny Rosji. Alarmy w kilkunastu obwodach

Agencja Unian podawała także, że w sieci krążyły nagrania przedstawiające rosyjskich bojowników rozwieszających flagi na zrujnowanych przez nich samych budynkach w wioskach wokół Sudży. Kilka dni wcześniej miejscowości te znajdowały się pod kontrolą Ukrainy.

Wojna w Ukrainie. Ofensywa w obwodzie kurskim upadnie?

Eksperci oceniają, że prowadzona od sierpnia 2024 roku operacja wojsk Ukrainy w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji dobiega końca, a siły ukraińskie systematycznie wycofują się z tego regionu. Rosjanie rzucili przeciwko nim m.in. piechotę z Korei Północnej.

Wojska ukraińskie - nieoczekiwanie dla Moskwy - wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy. Kijów kontroluje obecnie około 500 kilometrów kwadratowych rosyjskiego obwodu.