Polskie społeczeństwo się starzeje, rośnie też liczba seniorów zmagających się z problemami finansowymi. W odpowiedzi rząd planuje wprowadzenie bonu senioralnego - nowego programu wsparcia dla starszych osób. Na czym będzie polegać to świadczenie i kto będzie mógł z niego skorzystać?

Bon senioralny to inicjatywa mająca na celu dostarczenie osobom uprawnionym swoistego pakietu usług. W ramach tego projektu seniorzy będą mogli skorzystać z dodatkowej opieki medycznej oraz wsparcia w codziennym życiu. Zakres usług ma być wyjątkowo szeroki i jednocześnie dostosowany do indywidualnych potrzeb, obejmie m.in. rehabilitację, wsparcie psychologiczne i pomoc domową.

Na czym polega bon senioralny?

Program z założenia skierowany jest do osób w wieku 40–50 lat, których rodzice ukończyli 75. rok życia. Jego celem jest wsparcie rodzin aktywnych zawodowo, które musiały zrezygnować z pracy na rzecz opieki nad starszymi członkami rodziny.

Minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz w wywiadzie dla "Super Expressu" podkreśliła: "Chodzi nam o rodzinę, która jest aktywna zawodowo i której bliscy potrzebują opieki, żeby tej grupie pomóc".

Według wstępnych założeń wartość bonu senioralnego będzie powiązana z wysokością płacy minimalnej i wynosić maksymalnie połowę jej wartości. Oznacza to, że do lipca 2024 r. uprawnieni mogliby otrzymać 2121 zł, a po podwyżce płacy minimalnej kwota ta wzrosłaby do 2150 zł brutto.

Kiedy bon senioralny wejdzie w życie?

Projekt bonu senioralnego został zaprezentowany po raz pierwszy w czasie kampanii wyborczej Donalda Tuska i miał znaleźć się w 100 konkretach na pierwsze 100 dni rządu. Pomimo opublikowania wstępnego projektu w październiku 2024 r., nadal trwają konsultacje społeczne oraz prace legislacyjne nad ostatecznym kształtem programu.

Dodatkowo planowane jest rozpoczęcie szkoleń dla kadr w gminach, które będą odpowiedzialne za świadczenie rzetelnych usług w ramach bonu senioralnego. Środki na jego realizację zostały zabezpieczone w budżecie państwa na rok 2025.

Obecne założenia wskazują, że program wejdzie w życie 1 stycznia 2026 r.

Ostateczny kształt bonu senioralnego będzie wynikiem trwających prac oraz konsultacji, które mają dostosować program do realnych potrzeb seniorów i ich rodzin. Wprowadzenie tego dodatkowego świadczenia może znacząco poprawić jakość życia osób starszych oraz ułatwić bliskim pogodzenie obowiązków zawodowych z opieką nad rodziną.

Pobocznym założeniem programu jest odciążenie systemu opieki zdrowotnej w Polsce i odpowiednie dopasowanie usług medycznych do miejsca zamieszkania seniora. Dzięki temu osoby starsze będą mogły funkcjonować sprawniej, a ich bliscy otrzymają długo wyczekiwaną stabilizację. Rząd zapowiada, że program będzie stale monitorowany i ulepszany, aby jak najlepiej odpowiadał na potrzeby seniorów i ich rodzin.

