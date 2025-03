Opozycyjni Demokraci zdobyli niemal 30 proc. głosów w wyborach na Grenlandii, zwyciężając w nich. Pokonali rządzącą, lewicową koalicję, jak i cieszącą się sporym poparciem partię Naleraq. Triumfująca formacja opowiada się za powolną drogą do niepodległości wyspy. - Wyniki wyborów są zaskoczeniem i nie odzwierciedlają ostatnich sondaży - mówił Tomasz Lejman, reporter Polsat News w Grenlandii.

Wtorkowe wybory parlamentarne na Grenlandii wygrała partia Demokraci (Demokraatit). Jak podała agencja Reutera, po przeliczeniu wszystkich głosów to opozycyjne ugrupowanie zdobyło 29,9 proc. poparcia. To znaczny wzrost od 2021 roku, gdy na formację zagłosowało 9,1 proc.

- Ludzie chcą zmian. Chcemy, aby więcej firm finansowało nasz dobrobyt. Nie chcemy niepodległości jutro, chcemy najpierw dobrych fundamentów - ocenił lider Demokratów Jens-Frederik Nielsen, który jest byłym ministrem przemysłu.

Wyniki wyborów na Grenlandii. Opozycja triumfuje

Drugie miejsce na podium należy do centro-populistyczna partii Naleraq, której przypadło 24,5 proc. głosów. Zwycięzcy Demokraci ostrożnie podchodzą do kwestii uzyskania niepodległości przez Grenlandię, będącej obecnie autonomicznym terytorium zależnym od Danii. Prezentuje więc odmienne podejście od Naleraq, która opowiada się za jak najszybszą niepodległością.

- Jestem głęboko przekonany, że już wkrótce zaczniemy żyć życiem bardziej opartym na tym, kim jesteśmy, na naszej kulturze, na naszym języku i zaczniemy tworzyć przepisy oparte na nas, a nie na Danii - mówił po wyborach lider Naleraq.

Zwycięskie grupowanie stoi przed wyzwaniem utworzenia koalicji rządzącej. Agencja Reutera zauważyła, że dotąd rządząca partia Inuit Ataqatigiit oraz jej polityczny partner Siumut również opowiadają się za powolną drogą do pełnej niezależności Grenlandii. Zdobyły łącznie 36 proc. głosów, co stanowi znaczny spadek względem wcześniejszych wyborów, gdy ich łączny wynik przekroczył 66 proc.

Nie jest to jednak jednoznaczne z tym, że to właśnie te partie wejdą w skład koalicji rządzącej - chociaż premier Mute Egede z Inuit Ataqatigiit odniósł się już do werdyktu obywateli. Powiedział, że "szanuje wynik wyborów" i dodał, że "wysłucha wszelkich propozycji w nadchodzących rozmowach koalicyjnych".

Wybory na Grenlandii. "Zaskoczenie" i brak pokrycia z sondażami

Na Grenlandii jest reporter Polsat News Tomasz Lejman, który zauważył, iż wyniki wyborów "są zaskoczeniem i nie odzwierciedlają ostatnich sondaży". Jak dodał, ostatni sondaż w czasie kampanii wyborczej pojawił się 27 stycznia i wynikało z niego, że to dotychczasowa partia rządząca, skąd wywodzi się premier, znów odniesie triumf.

Dziennikarz, odmiennie do Reutera, zwrócił uwagę na inną partię, która może wejść w tworzącą się koalicję. Stwierdził, że "Demokraci mogą mieć problem ze stworzeniem rządu, dlatego że takim naturalnym partnerem jest partia Attasut, kolejna formacja konserwatywno-liberalna", która też jest za tym, aby pozostać w związku z Danią.



Sam Jens-Frederik Nielsen, lider Demokratów uznał, że jego partia jest gotowa współpracować z innymi ugrupowaniami. - Najważniejsze dla nas jest to, aby nasza polityka byłą zawarta w umowie koalicyjnej. Jeżeli inni są gotowi spełnić niektóre postulaty (...) jesteśmy gotowi do współpracy - powiedział w rozmowie z Tomaszem Lejmanem.

Donald Trump grozi Grenlandii. Chce, by USA przejęły kontrolę nad wyspą

Wybory na Grenlandii odbyły się w świetle roszczeń, jakie Donald Trump wystosował wobec wyspy. Obecny prezydent USA po powrocie do władzy uznał, że Stany Zjednoczone powinny sprawować kontrolę nad wyspą, ponieważ ma być to kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Na Grenlandii znajduje się amerykańska baza wojskowa. Co więcej, wyspa jest bogata w złoża różnych metali i minerałów, co zapewne kusi Trumpa pod względem gospodarczym.



Przywódca USA groził władzom wyspy, że jest gotowy użyć siły gospodarczej, handlowej, a nawet militarnej przeciwko niej, jeśli ta odmówi stania się częścią jego państwa. Po jego oświadczeniach wśród Grenlandczyków przeprowadzono liczne sondaże, z których wynika, że większość obywateli nie podziela stanowiska Trumpa.