Trump chce Grenlandii. "W ten czy inny sposób ją dostaniemy"

- Potrzebujemy Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, i dostaniemy ją, w ten czy inny sposób - oświadczył Donald Trump odnosząc się do autonomicznego regionu Danii. W orędziu wygłoszonym do połączonych izb Kongresu mówił także o "odzyskiwaniu" Kanału Panamskiego.

Donald Trump w wystąpieniu przed Kongresem zachęcał mieszkańców Grenlandii, by opowiedzieli się za przyłączeniem do Stanów Zjednoczonych. Tym razem zamiast mówić wprost o aneksji, poparł dążenia mieszkańców wyspy do "określenia własnej przyszłości".

Wraca temat Grenlandii. Trump zwrócił się do mieszkańców

- Jeśli tak wybierzecie, przyjmiemy was do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zapewnimy wam bezpieczeństwo, uczynimy bogatymi i razem wzniesiemy Grenlandię na wyżyny, osiągnięcie których nigdy wcześniej nie uznawaliście za możliwe - powiedział.

- Potrzebujemy Grenlandii ze względu na bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, i dostaniemy ją, w ten czy inny sposób - oświadczył.

Przed Kongresem Trump zadeklarował również "odzyskiwanie" Kanału Panamskiego.

Trump: Przejmiemy z powrotem Kanał Panamski

- Moja administracja odbierze Kanał Panamski, już zaczęliśmy to robić - oświadczył Trump. Dodał, że amerykańska firma ogłosiła zamiar wykupienia dwóch portów w pobliżu kanału.

Donald Trump podkreślił, że kanał został zbudowany przez Amerykanów i był to "najdroższy projekt zbudowany w historii naszego kraju, jeśli przeliczyć to na obecne koszty". Ponownie ocenił, że Panama narusza porozumienie, na mocy którego przejęła kontrolę nad kanałem, oraz że na działalność kanału mają wpływ Chiny.

- Nie oddaliśmy go Chinom, lecz Panamie. I przejmujemy go z powrotem - powiedział prezydent USA.

Wcześniej amerykańskie przedsiębiorstwo inwestycyjne BlackRock poinformowało, że uzgodniło zakup udziałów większościowych w portach nad Kanałem Panamskim od firmy Hutchinson z siedzibą w Hongkongu.